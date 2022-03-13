На Открытой олимпиаде школьников по программированию москвичи завоевали 49 наград

Москва
13 марта 2022

Ученики московских школ на XVI Открытой олимпиаде школьников по программированию завоевали 16 дипломов первой степени, 14 – второй степени и 19 – третьей степени. Всего в соревнованиях приняли участие более 440 человек.

«Состязание заслуженно входит в число авторитетных олимпиад по информатике в России, а ее задания известны своим уникальным стилем. Соревнование ежегодно входит в Перечень Минобрнауки России с первым уровнем, а победители и призеры олимпиады получают льготы при поступлении в вузы. И мы уверены, что нынешние финалисты обязательно станут студентами ведущих университетов страны, чтобы впоследствии внести серьезный вклад в развитие ИТ-индустрии», – отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Открытая олимпиада школьников по программированию проводится с 2002 года и включает отборочный и заключительный этапы. В первом могут принять участие все желающие, а второй попадают ребята, набравшие необходимое количество баллов. Ее организаторами выступают Департамент образования и науки города Москвы, МФТИ и Центр педагогического мастерства при поддержке компании 1С.

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