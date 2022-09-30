На платформе Bybit Launchpad 2.0 добавлен токен PUMLx

ТОП-3 по посещаемости в мире криптовалютная биржа Bybit добавила токен PUMLx на платформу Launchpad 2.0. PUMLx является служебным токеном проекта PUML Better Health.

PUML Better Health — это оригинальная Web3-платформа на блокчейне Ethereum, основанная на принципе «двигайся и зарабатывай». Создатели стремятся увеличить количество здоровых привычек пользователей через разные активности в реальном и виртуальном мире. Игровая экосистема предусматривает вознаграждения в токенах PUMLx за шаги, сон, медитации и другие здоровые привычки. Токен PUMLx поможет приложению выйти на рынок игр формата «двигайся и зарабатывай», поскольку именно его получают геймеры за то, что совершили необходимое количество действий в день.

Компания PUML Better Health уже успешно запустила корпоративную версию Move-to-Earn-приложения для таких крупнейших брендов, как LVMH, Deloitte, Western Union, что принесло ей значительную прибыль и обеспечило стабильный рост.

Держатели PUMLx могут использовать токены для стейкинга, обмена на другие активы, покупку внутриигровых NFT и различных уникальных предметов. В будущем пользователи проекта PUML смогут покупать за PUMLx новые внутриигровые NFT под названием WearX. Это будут виртуальные часы, которые можно будет добавлять в стейкинг, чтобы увеличивать сумму ежедневных шагов, а также награды за другие выполненные задания.

В конечном счёте PUMLx будет способствовать росту экосистемы PUML, а в перспективе токен перейдет из разряда служебных в токены управления.

Bybit Launchpad 2.0 — это обновлённая платформа, которая предоставляет пользователям ранний доступ к самым привлекательным токенам. Участники могут выбрать один из двух вариантов: зафиксировать BIT или воспользоваться новой моделью раздачи на Launchpad 2.0 и получить шанс выиграть токены, добавив в стейкинг номинальную сумму USDT. Кроме того, на Launchpad доступны зарекомендовавшие себя токены из предыдущих листингов.

Платформа Launchpad 2.0 стала частью успешного развития компании Bybit, число пользователей которой недавно превысило 10 миллионов.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт платформы: https://www.bybit.com/

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