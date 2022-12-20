На поддержку малого и среднего бизнеса направили 30 миллиардов рублей с начала года

Помощь получили более 11 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей.

В 2022 году Правительство Москвы направило на поддержку столичных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) уже 30 миллиардов рублей. Рассмотрение заявок на субсидии, гранты, льготные кредиты и поручительство по займам продолжается.

«Москва помогает предпринимателям сохранять и развивать бизнес в сегодняшних непростых условиях. Об эффективности этих мер, в частности, говорит увеличение числа малых и средних предприятий. Сейчас город уделяет особое внимание тем, кто занимается импортозамещением в разных сферах, расширяет производство, создает новые технологии и продукты. В этом году больше 11 тысяч компаний и ИП получили поддержку на сумму 30 миллиардов рублей», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Самая востребованная на данный момент программа — льготные кредиты. Ими воспользовались более 65 процентов получателей поддержки. Всего ставки для бизнеса снизили по 7,2 тысячи займов.

Кроме того, город предоставляет предпринимателям субсидии и гранты на покупку оборудования, патентование разработок, тестирование инновационных решений, создание новых точек общепита и другие цели. Таких заявок в этом году одобрено уже более 1,3 тысячи.

Помимо финансовой помощи, индивидуальные предприниматели и компании могут получить бесплатные консультации, принять участие в городских образовательных программах или воспользоваться онлайн-сервисами для ведения дел.

Благодаря мерам поддержки условия развития бизнеса в Москве становятся более комфортными. Число малых и средних предприятий в столице на данный момент превышает 820 тысяч, рост по сравнению с прошлым годом составляет семь процентов.

«Сейчас субъекты малого и среднего предпринимательства играют значимую роль в экономике столицы. В некоторых отраслях они замещают ушедших с нашего рынка крупных ретейлеров, предлагают новые продукты и услуги, создают рабочие места для горожан. Их количество в Москве стабильно растет. С января по октябрь 2022 года число МСП, зарегистрированных в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличилось на 4,1 процента. Количество юридических лиц за 10 месяцев выросло на 2,5 процента, а индивидуальных предпринимателей — на 5,9 процента. Сейчас в Москве работает более 13,7 процента от общего числа МСП России», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вместе с ростом количества предприятий и создаваемых ими рабочих мест увеличился и вклад малого и среднего бизнеса в экономику города — за первые полгода он вырос на 20 процентов по сравнению с прошлогодним показателем.

Ранее Правительство Москвы расширило возможности продвижения для участников городской программы поддержки локальных брендов «‎Сделано в Москве». Теперь товары столичных производителей представлены на крупнейших российских маркетплейсах. Сотрудничество с ними позволит предпринимателям повысить узнаваемость своей продукции и увеличить продажи.