На прибалтийский рынок с открытием представительства в Риге выходит Hedonova

Хедж-фонд альтернативных активов Hedonova в продолжение быстрого расширения своей деятельности в Европе объявил об открытии нового представительства в Риге (Латвия). Это уже второе европейское представительство фонда, открытое в этом году, и третье представительство, работающее в Европе.

Новое представительство сосредоточит свое внимание на операционной деятельности фонда и технологиях и сейчас активно занимается привлечением специалистов в области технологий, проектирования и социальных сетей. Hedonova — уникальный хедж-фонд, выступающий за доступность и инклюзивность. Он предоставляет своим инвесторам доступ более чем к двенадцати классам альтернативных активов, включая криптоактивы, NFT-токены, произведения искусства, стартапы, недвижимость, медиаактивы и многие другие. Эти активы доступны в рамках единого диверсифицированного фонда, созданного компанией Hedonova для повышения доступности и удобства инвестирования в современные активы. У хедж-фонда более двух тысяч аккредитованных инвесторов и активы на сумму 92 млн долл. Hedonova уделяет особое внимание не только доступности и инклюзивности для инвесторов, но и для своих сотрудников по всему миру. С момента своего создания фонд сделал доступность одной из основных составляющих своей деятельности и стал активно нанимать людей с ограниченными физическими возможностями.

«Мы чутко реагируем на текущие проблемы, с которыми сталкиваются жители стран Восточной Европы, в частности в Украине, и предоставляем возможности для трудоустройства всем, — заявил соучредитель и генеральный директор компании Hedonova Александер Кавендиш (Alexander Cavendish). — Мы предоставляем равные возможностями для трудоустройства и возьмем на себя расходы по получению вида на жительство в Латвии кандидатами, соответствующими определенным критериям».

«Мы продолжаем расширять географию своей деятельности, поэтому наши операционные и технологические подразделения должны работать еще эффективнее, чем раньше, — заявил соучредитель и директор по инвестициям компании Hedonova Суман Баннерджи (Suman Bannerjee). — Наш подход к найму персонала в числе наиболее инклюзивных в отрасли, и мы рады приветствовать всех заинтересованных кандидатов».