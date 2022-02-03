На рынки Соединенных Штатов и Канады выходит биржа BingX

Международная крипто-социальная биржа BingX прошла регистрацию в США и Канаде и получила статус поставщика платежных услуг.

BingX ведет свою деятельность в соответствии с нормативными требованиями и отраслевыми стандартами. Получение лицензий на проведение операций в США и Канаде знаменует собой важную веху в истории биржи — официальный выход на рынки мирового значения.

Финансовые рынки развитых стран, включая Соединенные Штаты и Канаду, отличаются сложностью организации и строгостью правил. Помимо гарантий безопасности для пользователей официальное признание BingX в этих странах имеет решающее значение для дальнейшего развития биржи.

В настоящее время компания BingX US Limited зарегистрирована Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США в качестве поставщика платежных услуг с правом на осуществление валютной деятельности. Компания BingX CA Limited зарегистрирована Центром анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC) в качестве поставщика платежных услуг с правом осуществления валютной деятельности, в том числе с виртуальной валютой. В статусе поставщика платежных услуг биржа BingX может предоставлять соответствующие продукты и услуги на территории Соединенных Штатов и Канады.

«США и Канада — это огромные рынки, и возможность воспользоваться их преимуществами принесет пользу BingX на многих уровнях. Самая главная выгода выхода на данные рынки заключается в возможности привлечь новых пользователей из обеих стран. Для пользователей крайне важно выбрать подходящую платформу с набором необходимых функций. В рамках реализации своих международных инициатив биржа BingX не отступает от норм законодательства и строгих стандартов качества в отношении новых продуктов и услуг. К приоритетам BingX относится повышение уровня доверия к отрасли, в том числе за счет обеспечения безопасности использования нашей платформы», — заявил менеджер по международным коммуникациям компании BingX Элвиско Каррингтон (Elvisco Carrington). BingX ведет свою деятельность в глобальном масштабе и пользуется доверием инвесторов по всему миру. Крипто-социальная биржа активно работает над получением лицензий на проведение финансовых операций в различных странах, стремясь выстроить открытый, инклюзивный рынок высокодоходных инвестиций в криптовалюту для участников мирового рынка. В конечном итоге BingX рассчитывает добиться смены парадигмы в социальном трейдинге.