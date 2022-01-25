На сайте Inva.Newsо ткрыт набор на курсы журналистского мастерства для людей с ОВЗ

Новости
25 января 2022

Сайт «Инваньюс» начинает набор на вторые бесплатные курсы для людей с ограниченными возможностями здоровья по направлению рерайтинг, копирайтинг, журналистское мастерство.  

Курс предназначен для тех, кто хочет научиться писать емко и интересно, научиться выражать свои мысли ярко и грамотно, а также получить удаленную профессию, чтобы работать, не посещая офис. 

Всего два месяца, и вы, при условии ответственного отношения к занятиям, уже сможете зарабатывать первые деньги!

В рамках курса вас ждут интересные индивидуальные лекции с разбором домашних работ, а ваши первые публикации на информационном портале «Инваньюс» позволят наполнить свое портфолио качественными материалами, которые вы сможете показать потенциальному работодателю.

Первый курс выпускников уже показал свою эффективность – наши ученики успешно сотрудничают с различными СМИ и получают доход. Некоторые из них остались в составе команды «Инваньюс», публикующем новости для инвалидов.

Внимание! 

Также АНО «Инвановости» приглашает к сотрудничеству организации, предлагающие вакансии по квотам для инвалидов, мы готовы к заключению соглашения о трудоустройстве.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Экономика

Родственники Ольги Миримской просят нобелевского лауреата помочь вытащить ее из тюрьмы

Технологии

Bitcoin Latinum объявляет о плане листинга на бирже в 2022 году

Общество

Маркетолог Маргарита Былинина поделится советами, как подписчика быстро превратить в клиента

Новости

Универсальный коннектор Stonebranch Universal Connector для SAP обеспечивает интеграцию с SAP S/4HANA®