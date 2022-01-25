На сайте Inva.Newsо ткрыт набор на курсы журналистского мастерства для людей с ОВЗ

Сайт «Инваньюс» начинает набор на вторые бесплатные курсы для людей с ограниченными возможностями здоровья по направлению рерайтинг, копирайтинг, журналистское мастерство.

Курс предназначен для тех, кто хочет научиться писать емко и интересно, научиться выражать свои мысли ярко и грамотно, а также получить удаленную профессию, чтобы работать, не посещая офис.

Всего два месяца, и вы, при условии ответственного отношения к занятиям, уже сможете зарабатывать первые деньги!

В рамках курса вас ждут интересные индивидуальные лекции с разбором домашних работ, а ваши первые публикации на информационном портале «Инваньюс» позволят наполнить свое портфолио качественными материалами, которые вы сможете показать потенциальному работодателю.

Первый курс выпускников уже показал свою эффективность – наши ученики успешно сотрудничают с различными СМИ и получают доход. Некоторые из них остались в составе команды «Инваньюс», публикующем новости для инвалидов.

Внимание!

Также АНО «Инвановости» приглашает к сотрудничеству организации, предлагающие вакансии по квотам для инвалидов, мы готовы к заключению соглашения о трудоустройстве.