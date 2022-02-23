На сайте Virgin.com сэр Ричард Брэнсон высказался в поддержку Украины

Сэр Ричард Брэнсон выражает поддержку Украине в своем последнем блоге на сайте Virgin.com.

Защита верховенства права

По мере того, как Россия продолжает стягивать войска на границу с Украиной, один из элементов этой неприемлемой агрессии в значительной степени игнорируется.

Недавно я поделился своим мнением о ситуации и о том, почему все объединяются для защиты суверенитета Украины. На этой неделе я разговаривал с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко о роли международного делового сообщества и необходимости борьбы за мир.

Посол поднял весьма актуальный вопрос соблюдения условий Будапештского меморандума 1994 года. Кроме того, Россия взяла на себя обязательство «уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины». Украина, в свою очередь, присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и отказалась от своего ядерного арсенала.

Аннексия Крыма Россией в 2014 году стала первым крупным нарушением Будапештского меморандума. Российское вторжение, которое ожидается в ближайшие дни, означало бы крушение меморандума и имело бы катастрофические последствия. Вопиющее неуважение к верховенству права и положениям международных договоров имело бы катастрофические последствия для мирного сосуществования стран, нарушая зачастую хрупкий баланс сил, гарантирующий мир и процветание во многих частях мира.

Вторжение России в Украину еще больше навредило бы процессу разоружения и нераспространения, в основе которого лежат международные соглашения. Без соглашений и соблюдения их условий не может быть мира. Какой сигнал российская агрессия посылает другим ядерным державам, готовым присоединиться к международным договорам о разоружении? Это скользкая дорожка.

Некоторые утверждают, что если бы Украина сохранила свое ядерное оружие, Крым все еще мог бы быть ее частью и наращивания российских сил бы не произошло. Нет никаких сомнений в том, что продолжающаяся агрессия России против Украины насторожит тех, кто ранее желал сократить запасы оружия, поскольку она предполагает, что любое соглашение может быть нарушено в одностороннем порядке в любой момент.

В более фундаментальном плане односторонний выход из договора и вопиющее пренебрежение к международным соглашениям также указывают на подлинный кризис принципа многосторонних отношений. Международные организации, созданные для поддержания мира и устойчивого развития, уже не пользуются тем же уровнем поддержки и уважения. Слишком часто международное сотрудничество уступает узколобому национализму. Это реальная угроза верховенству права, невиданная человечеством с темных дней, приведших ко Второй мировой войне.

Сложившаяся ситуация – не просто проблема для Украины в момент острого кризиса; это проблема для всех стран, которые стремятся или будут стремиться защитить свой суверенитет. Весь мир должен поддержать Украину. Мы не можем бросить страну, которая добровольно отказалась от ядерного оружия в обмен на мир, и сейчас мы находимся на грани вторжения той самой страны, которая убедила ее сделать это.