На «Северной Верфи» состоялась пробная интеграция платформы «Р7-Офис» с ИС «БОСС-Кадровик»

Технологии
23 декабря 2021

Судостроительный завод «Северная Верфь» провел подготовку к внедрению платформы для совместной работы с офисными документами «Р7-Офис» в части интеграции информационной системой «БОСС-Кадровик». Внедрение позволит HR-службе предприятия полностью отказаться от использования локальных офисных пакетов зарубежных производителей. 

Для управления персоналом и расчета заработной платы на «Северной Верфи» используется программный комплекс «БОСС-Кадровик», который ориентирован на многопользовательскую работу в WEB-интерфейсе. Неотъемлемой частью работы HR-менеджмента является подготовка отчетов и формализованных документов. 

Ранее сформированные в системе документы скачивались на пользовательский локальный компьютер через веб-интерфейс для дальнейшей работы с помощью локально установленного процессора документов. Однако такая схема работы была неоптимальной — прежде всего из-за необходимости использования локально установленного офисного ПО. Была поставлена задача проработать возможность использования какого-либо программного комплекса в качестве единственного инструмента для работы с документами через WEB-интерфейс. В рамках работы по этому направлению была выполнена пробная интеграция офисной платформы «Р7-Офис» с ИС «БОСС-Кадровик».

По итогам опытной эксплуатации решение было признано очень удачным. Для пользователей «БОСС-Кадровик» была полностью устранена необходимость в дополнительных офисных приложениях на рабочих местах. Стала проще и схема работы: устранены дополнительные шаги, теперь документ сразу открывается в редакторе в дополнительной вкладке браузера, где с ним сразу можно работать — внести правки, сохранить в личную папку или распечатать.

 «Полноценная интеграция ИС «БОСС-Кадровик» и платформы «Р7-Офис» представляется удачным вариантом. Так как «Р7-Офис» и «БОСС-Кадровик» являются схожими браузерными решениями, они могут значительно дополнить функциональные возможности друг друга», — отметил заместитель главного инженера предприятия по цифровой трансформации Альберт Рейх.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Москва

Владимир Ефимов: Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис “Москва”» за три квартала 2021 года достигла почти 20 миллиардов рублей

Общество

Создан гель, который может помочь восстановить повреждения суставов

Общество

Одна из тем стратегического совещания в Нижнем Новгороде – проблемы диагностики и лечения пациентов с генетическими и наследственными заболеваниями

Москва

Промышленность Москвы выросла на 28%