На «Северной Верфи» состоялась пробная интеграция платформы «Р7-Офис» с ИС «БОСС-Кадровик»

Судостроительный завод «Северная Верфь» провел подготовку к внедрению платформы для совместной работы с офисными документами «Р7-Офис» в части интеграции информационной системой «БОСС-Кадровик». Внедрение позволит HR-службе предприятия полностью отказаться от использования локальных офисных пакетов зарубежных производителей.

Для управления персоналом и расчета заработной платы на «Северной Верфи» используется программный комплекс «БОСС-Кадровик», который ориентирован на многопользовательскую работу в WEB-интерфейсе. Неотъемлемой частью работы HR-менеджмента является подготовка отчетов и формализованных документов.

Ранее сформированные в системе документы скачивались на пользовательский локальный компьютер через веб-интерфейс для дальнейшей работы с помощью локально установленного процессора документов. Однако такая схема работы была неоптимальной — прежде всего из-за необходимости использования локально установленного офисного ПО. Была поставлена задача проработать возможность использования какого-либо программного комплекса в качестве единственного инструмента для работы с документами через WEB-интерфейс. В рамках работы по этому направлению была выполнена пробная интеграция офисной платформы «Р7-Офис» с ИС «БОСС-Кадровик».

По итогам опытной эксплуатации решение было признано очень удачным. Для пользователей «БОСС-Кадровик» была полностью устранена необходимость в дополнительных офисных приложениях на рабочих местах. Стала проще и схема работы: устранены дополнительные шаги, теперь документ сразу открывается в редакторе в дополнительной вкладке браузера, где с ним сразу можно работать — внести правки, сохранить в личную папку или распечатать.

«Полноценная интеграция ИС «БОСС-Кадровик» и платформы «Р7-Офис» представляется удачным вариантом. Так как «Р7-Офис» и «БОСС-Кадровик» являются схожими браузерными решениями, они могут значительно дополнить функциональные возможности друг друга», — отметил заместитель главного инженера предприятия по цифровой трансформации Альберт Рейх.