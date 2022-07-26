На сочинский пляж завезут снег для проведения соревнований по джиббингу

В целях проведения экстремальных соревнований по джиббингу, на пляж в Сочи завезут несколько тонн снега. Он будет доставляться с верхних отметок курорта – высокогорных вершин. Праздник намечен на ближайшую пятницу, 29 июля. Соревнования состоятся на курорте «Роза Хутор».

«Все желающие сноубордисты и лыжники смогут продемонстрировать свое мастерство в ходе соревнований по джиббингу, они будут организованы на настоящем снегу. Для этого снег специально доставят с самой верхней отметки нашего курорта, расположенной на высоте более 2 300 метров над уровнем моря. Любители зимних видов спорта покажут различные фигуры, трюки и общее умение держаться на лыжах и сноуборде. Участниками захватывающего соревнования смогут стать все отдыхающие, которым исполнилось 18 лет», – рассказали в пресс-службе «Розы Хутора».

Джиббинг – молодой, однако уже завоевавший популярность вид спорта. Это так называемая зимняя акробатика, в которой спортсмены используют сноуборды и лыжи для скольжения и прыжков со специальных трамплинов, с последующим исполнением разнообразных фигур и трюков. Как альтернатива, летом в джиббинге могут использоваться обычные ролики, а поверхностью для скольжения выступать любые подготовленные конструкции из металла, дерева, пластика и даже стандартные элементы городской архитектуры – парапеты или лестничные перила.

Источник фото: twitter.com