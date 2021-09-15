На соревнованиях в Лужниках спортсменов проверили на уникальном диагностическом комплексе «Симона»

Как передают «Аргументы недели», необычные соревнования по триатлону состоялись в московских Лужниках в минувшие выходные. Преодолев в открытом бассейне аквакомплекса дорожку 380 метров, спортсмены включились в 20-километровую гонку на велосипедах, а после этого демонстрировали свою выносливость на набережной столицы в 5-километровом марафоне. Одним из ярких событий в этих соревнованиях стало предварительное обследование спортсменов на уникальном диагностическом приборе «Симона».

Все необходимые замеры проводили эксперты научно-образовательного центра инновационной медицины «Фарма 2030». Они рассказали, что комплексное исследование на диагностическом аппарате «Симона» занимает всего несколько минут, однако по глубине и точности изучения физического состояния человека оно заменяет продолжительную диспансеризацию. Немаловажно, для проведения исследования от спортсмена не требуется сдачи ряда анализов.

Уникальный прибор – разработка российских ученых. Он способен считывать и обрабатывать десятки показателей в работе легочной, сердечно-сосудистой и нервной системы, оценивать метаболизм человека, функции дыхания, активность мозга. Основываясь на результатах исследования, «Симона» рекомендует каждому спортсмену, может ли он сегодня выходить на марафон или лучше ограничиться разминкой.

В компании «Фарма 2030» рассказали, этот прибор можно оценить пока только на выставках. Однако специалисты выразили уверенность, в ближайшей перспективе комплексами «Симона» оснастят спортивные центры и столичные клиники для прохождения оперативных тестов всеми желающими.