На Ставрополье восстанавливают дома после града с помощью хризотилцементной продукции

Населенные пункты Георгиевского и Благодарненского городских округов Ставрополья получили 23 тысячи листов волнистого хризотилцементного шифера. Строительный материал необходим жителям для восстановления кровли после аномальных осадков, нанесших серьезный ущерб жилью, имуществу граждан и муниципальным строениям.

Почти во всех регионах России на складах, предназначенных для ликвидации последствий ЧС, находится хризотилцементный шифер. Этот кровельный материал за счет своих уникальных эксплуатационных свойств представляет собой быстрое и эффективное решение для задач любой сложности. Шифер из хризотилцемента не горит (имеет класс «НГ», негорючий), не плавится, устойчив к неблагоприятным погодным условиям. Он прост в монтаже, и при соблюдении технологии монтажа и правил эксплуатации средний срок гарантии на кровлю составляет порядка 50 лет и более.

Хризотилцементный шифер применяли в феврале 2021 года при ликвидации последствий циклона в Хабаровском крае, в Еврейском автономном округе – при восстановлении крыш от града в июле 2020 года, в августе того же года – при восстановлении поселка Нижние Серги после наводнения.