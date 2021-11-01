«На связи космос»: модель, сооснователь биотех-стартапа Create U future Ellen Alexander анонсировала выход своей новой книги о космосе

Американская модель с русскими корнями, соосновательница биотех-стартапа Create U future Ellen Alexander анонсировала выход своей новой книги «На связи космос». Это вторая книга автора, посвященная людям, благодаря которым полеты в космос перестали быть сказкой. В их числе был ее дед, Николай Иванович Бугаев — человек, работавший в одной команде с первым космонавтом Юрием Гагариным и основоположником практической космонавтики, выдающимся конструктором и организатором работ по созданию ракетно-космической техники в СССР Сергеем Королевым.

Сегодня никого не удивляет тема космического туризма: первые успешные полеты миллиардеров Безоса и Брэнсона в ближний космос летом 2021-го заставили весь мир аплодировать им, а главное — заговорить о начале новой эпохи доступных путешествий в космос или на околоземную орбиту. Теперь частные космические операторы наперебой предлагают туристические полеты в космос, а японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил о наборе команды для путешествия на Луну, куда их отправит Илон Маск в 2023 году.

Еще 100 лет назад русский ученый Константин Циолковский, стоявший у истоков космонавтики, говорил о расселении людей на других планетах и о том, что «…готов допустить межпланетные сообщения в пределах каждой солнечной системы». Но даже в середине прошлого века рассказы о человеке в космосе и программах по освоению Луны, Венеры, Марса многим казались фантастикой. Их претворили в жизнь конкретные люди, которые 60 лет назад воплотили мечты человечества о полетах в космическое пространство.

Как только такие полеты встали на повестку дня, особое значение приобрела проблема дальней радиосвязи: для повышения точности полета ракет необходимо проводить коррекцию, что становится возможным, когда объект уже на орбите. Для связи требовалось создать сеть наземных измерительных пунктов — НИПов, деятельность которых позволяла космонавтам, находящимся на орбите, общаться по телефону с Центром управления полетом. Одним из них — НИПом–10, обеспечивающим радио- и телесвязь между Землей и космосом, — много лет командовал Николай Бугаев. Он стал вторым человеком после Сергея Королева, который разговаривал с космонавтом №1 Юрием Гагариным во время его легендарного полета в космос. Позже Гагарин прислал Николаю Ивановичу фотокопию своего изображения на телеэкране космической связи.

НИП–10 находился под Симферополем и был создан для разработки Лунной программы СССР. Именно оттуда 4 октября 1957 года прошел сеанс связи с первым искусственным спутником Земли и именно там проводили испытания макета советского лунохода.

Первая книга Ellen Alexander «Николай Бугаев. Радист космической эры», посвященная пионерам отечественной космонавтики, вышла в мае 2021 года — к 60-летию со дня полета Гагарина в космос. Ее вторая книга «На связи космос» продолжает тему освоения космического пространства, которая теперь привлекает внимание не только ученых: из объекта научного исследования она превратилась в одно из направлений туризма.

«Сейчас, когда активно развивается космический туризм, а заявления о расселении землян на других планетах уже не кажутся утопией, тема освоения космоса актуальна, как никогда. Но она не возникла из ниоткуда. Хочется, чтобы люди не забывали, кто стоял у истоков изучения космического пространства. Это были самоотверженные ученые, такие, как Константин Циолковский, Сергей Королев, Георгий Бабакин и многие другие, которые, как и мой дедушка, Николай Бугаев, посвятили жизнь тому, чтобы полеты за пределы Земли стали возможны. Сегодня очень важно и то, что космос объединяет людей: его изучение требует сотрудничества и взаимодействия между учеными разных стран, а международные экипажи живут как бы единой семьей», — говорит Ellen Alexander.

Книга «На связи космос» будет опубликована на двух языках, русском и английском, и совсем скоро появится в продаже.

Об авторе

Ellen Alexander — американская модель с русскими корнями, актриса, автор песен и музыки, соосновательница биотех-стартапа Create U future и Российско-американского проекта Global Difference foundation, который поддерживает развитие и продвижение технологий будущего. Окончила Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (факультет международных экономических отношений).