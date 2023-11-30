На UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR будут экспонироваться 700 предприятий МСМБ

Общество
30 ноября 2023

Банк PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. проводит выставку UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, на которой будут экспонироваться 700 предприятий МСМБ с 7 по 10 декабря 2023 г. в Jakarta Convention Center, Индонезия. Данная выставка является динамичной платформой для 700 предприятий МСМБ, которые представят свои продукты в мировом масштабе; 75 % из них новые участники», – сказал Сунарсо (Sunarso), директор и президент BRI.

В этом году на выставке будут представлены 700 отобранных предприятий малого, среднего и микробизнеса из 3 132, которые подали заявки со всей Индонезии по пяти различным категориям: Предметы интерьера и рукоделие, Еда и напитки, Аксессуары и красота, Мода и текстиль, а также Здравоохранение/Велнес. Критерии для кураторства включают в себя дизайн, инновационность продукта, влияние на социальную и окружающую среду, возможности для экспорта, а также достижения и признание. «Мы получили ценную информацию и рекомендации для работы с международными покупателями, которые помогут нам выстроить долгосрочные отношения с нашими клиентами», – сказал Аджен Респати Хапсари (Ajeng Respati Hapsari), соучредитель Havilla Tea.

Jakarta (23/11) — A Global Buyer’s Hub to Discover the Best Internationally-Standardized MSME Products from Indonesia at UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023.

В прошлом году выставка UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR привлекла 43 покупателя из 19 стран, а объем потенциальных сделок достиг US$76,7 млн.

Помимо поиска бизнес-партнеров и демонстрации продуктов предприятий МСМБ, на выставке планируются следующие активности: онлайн и оффлайн базары, награждение предприятий МСМБ, консультационные сессии с представителями Министерства торговли и Министерства внутренних дел, выступления различных артистов, арт-инсталляции, сессии live-шопинга на электронных торговых площадках, а также мастер-классы креативных лабораторий под руководством экспертов.  

BRI сотрудничал с Министерством по кооперации и МСП (Kemenkop UKM), а также ведущими площадками электронной коммерции — Shopee, Tokopedia, Blibli, Zalora и PadiUMKM.  

BRI заключил партнерское соглашение с ассоциацией Specialty Coffee Association на проведение международного чемпионата кофе (International Championship Coffee), в рамках которого пройдут три соревнования: чемпионат Indonesia Barista Championship, кубок Indonesia Brewers Cup Championship и кубок Indonesia Tester Cup Championship.

Начиная с 2019 г., UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR успешно вывела национальные предприятия МСМБ на мировой рынок благодаря организации выставок, поиску бизнес-партнеров и другим эффективным инструментам. Это соответствует целям и задачам BRI, а именно способствовать росту национальной экономики различными способами, в том числе через расширение возможностей для местных предприятий МСМБ.

«UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR – это стратегическая инициатива BRI по продвижению индонезийских предприятий МСМБ в мире, используя в качестве конкурентного преимущества на глобальном рынке качество местных продуктов», – сказал Сунарсо.

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