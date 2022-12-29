На ВДНХ началась трехнедельная программа «Добрые каникулы»

Посетители познакомятся с работой некоммерческих организаций и смогут поддержать благотворительные проекты.

На ВДНХ в павильоне № 44 «Кролиководство» проходит программа «Добрые каникулы». Она включает в себя серию познавательных, творческих и благотворительных мероприятий столичных некоммерческих организаций (НКО), рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Площадка будет работать три недели — до 15 января 2023 года.

«Каникулы на ВДНХ будут действительно добрыми. Совместную программу подготовили некоммерческие организации — они проведут для москвичей и гостей города больше 80 мастер-классов, лекций и кинопоказов. Всех желающих приглашают на новогоднюю благотворительную ярмарку. Кроме того, на выставке работает один из центров “Москва помогает”, где волонтеры принимают подарки для жителей новых территорий и участников специальной военной операции. Семьи военнослужащих из разных регионов страны смогут бесплатно посетить каток и музеи ВДНХ», — отметила Наталья Сергунина.

Павильон № 44 «Кролиководство» был построен к открытию ВСХВ в 1954 году. Он находится в северо-восточной части выставки, за четвертым Каменским прудом. В рамках проекта «Добрые каникулы» в нем разместились лекторий, ярмарка, зоны для творчества и игр.

Благотворительная ярмарка

На ярмарке можно приобрести вязаные игрушки, текстиль, посуду, свечи и другие сувениры к праздникам. Все собранные от продажи средства направят подопечным НКО: тяжелобольным и оставшимся без попечения родителей детям, людям с инвалидностью, а также на помощь приютам для бездомных животных. Одновременно посетители познакомятся с работой благотворительных организаций, смогут стать волонтером, записаться в наставники, сделать пожертвование.

Лекции, мастер-классы и кинопоказы

На площадке «Добрых каникул» москвичи смогут найти новое хобби или получить полезные знания. Например, благотворительный фонд помощи детям с инвалидностью «Движение вверх» организует мастер-класс по изготовлению новогодних открыток, а на занятии творческого объединения «Теотрон» гости станут участниками театрального проекта и познакомятся с основами актерского мастерства.

Кроме того, москвичей и туристов ждут трансляции фильмов о благотворительных организациях и людях, работающих в них. 29 декабря в 14:00 состоится показ документального фильма «Возрождение в “Фениксе”». Он посвящен Центру «Феникс», который помогает людям с инвалидностью жить полной жизнью, путешествовать, заниматься искусством, самообразованием, искать единомышленников и друзей.

3 января детей приглашают посмотреть мультфильм и пройти квест «Как помочь котику Мультику?» Фонда защиты городских животных.

А 7 января команда благотворительного фонда «Собаки, которые любят» проведет лекцию «Как помогать животным, не потратив ни рубля». Речь пойдет о том, как стать опекуном животного из приюта, найти ему новый дом и вдохновить своим примером других.

Подробная программа опубликована на сайте «Душевная Москва».

Организатором «Добрых каникул» выступает городская сеть коворкинг-центров НКО при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

«Москва помогает»

Слева от арки главного входа ВДНХ работает один из пунктов новогодней акции «Москва помогает». Сюда можно приносить подарки для детей из новых регионов России, а также участников специальной военной операции. Военнослужащим горожане передают теплые вещи, детям — игрушки, сладкие наборы, книги, канцелярские принадлежности.

В разных районах столицы открыты десятки таких пунктов. Они находятся на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», в парках, на Воробьевых горах и Северном речном вокзале. Домики-шале для сбора подарков будут работать каждый день до 8 января 2023 года.