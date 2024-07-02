На ВДНХ удвоили количество точек доступа к городскому вайфаю

Благодаря этому жителям и туристам будет еще удобнее слушать аудиогиды, строить маршруты прогулок и заниматься делами на свежем воздухе.

На ВДНХ расширили сеть городского вайфая. Количество точек доступа увеличили в два раза, теперь их около 120. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«За прошлый год беспроводным интернетом на территории выставки воспользовались более полумиллиона раз. Сейчас вайфай появился в зоне отдыха у каскада прудов. Благодаря этому жителям и туристам будет еще удобнее слушать аудиогиды, строить маршруты прогулок, заниматься делами на свежем воздухе», — рассказала Наталья Сергунина.

Сеть работает от арки главного входа до площади Промышленности, около макета ракеты-носителя «Восток», у выводного круга Центра национальных конных традиций, рядом с «Домом ремесел», Музеем гаража особого назначения ФСО России и другими павильонами.

Как отметили в Департаменте информационных технологий Москвы, к городскому вайфаю можно подключиться в 52 парках столицы, на центральных улицах, в библиотеках, домах культуры, спортивных учреждениях и других общественных пространствах. Общее число точек доступа к интернету достигает 26 тысяч.

Развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи для обеспечения жителям доступа к современным цифровым услугам соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта Москвы «Информационная инфраструктура». Подробнее об этом и других нацпроектах, реализуемых в столице, можно узнать на этой странице.