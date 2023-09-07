На выставке IFA 2023 компания Midea представила новую линейку экологичных продуктов R290

Компания Midea, ведущий бренд в области производства умной бытовой техники, объявила о выходе своей новой линейки продуктов с хладагентом R290 на выставке потребительской электроники и бытовой техники IFA в Берлине. В ходе пятидневной выставки IFA 2023 компания Midea также приняла участие в работе программы под названием «Деревня устойчивого развития IFA», подчеркнув тем самым свою приверженность идее экологичного образа жизни.

В рамках программы «Деревня устойчивого развития IFA» 3 сентября компания Midea провела специальный семинар, на котором присутствовали гости из ЮНИДО, Немецкого агентства по охране окружающей среды и Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). В ходе обсуждения основное внимание было уделено влиянию хладагентов на окружающую среду и их роли в формировании будущего индустрии отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Д-р Чанг Вей (Chang Wei), технический директор Midea Group, выступил на мероприятии с речью, в которой объединил такие темы, как общая стратегия «зеленого» развития Midea и стратегия выхода линейки продуктов с хладагентом R290 на международный рынок, а также важность просвещения потребителей. Участники также углубились в такие темы, как тепловые насосы, фторированные газы и потенциал продуктов с хладагентом R290 в качестве решения. В ходе этих дискуссий компания Midea продемонстрировала свое стремление к сотрудничеству, совершенствованию и устойчивому развитию бизнеса в отрасли.

В ходе пятидневного мероприятия значительное внимание было уделено разработанным компанией Midea новейшим продуктам с хладагентом R290, которые были представлены под лозунгом «Зеленое видение, синее будущее» (Green Vision Blue Future). К числу этих высокоэффективных и экологичных продуктов относится недавно выпущенная сплит-система EffiClima класса A+++, сплит-система Xtreme, получившая сертификат экологической безопасности «Голубой ангел», и высокоэффективный водонагреватель с тепловым насосом класса A+. Эти продукты не только обладают исключительными эксплуатационными характеристиками, но и отображают твердое стремление компании Midea к сокращению выбросов углекислого газа и построению устойчивого будущего.

С ростом внимания к проблемам окружающей среды на законодательном уровне были приняты соответствующие нормативные акты, касающиеся требований к хладагентам. Следовательно, хладагенты также непрерывно совершенствуются. Как у хладагента R32, так и у хладагента R290 озоноразрушающий потенциал фреонов (ОРП) равен нулю. Однако по сравнению с хладагентом R32, потенциал глобального потепления (ПГП) которого равен 771, хладагент R290 имеет значительно меньший ПГП — всего 0,02, что делает его более идеальным выбором. В связи с ухудшением климата все больше стран и регионов обращают внимание на ПГП хладагентов. Согласно действующему Регламенту Европейского парламента и Совета Европейского союза о фторсодержащих парниковых газах, с 1 января 2025 года в продаже будут запрещены одиночные сплит-системы, в которых используется менее 3 кг гидрофторуглеродов (ГФУ) с ПГП 750 и более.

Midea, которая является ведущей в мире компанией по производству систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, отдала приоритет экологичности, начав использовать экологически чистый хладагент R290. На протяжении 12 лет компания Midea лидирует в разработках технологий с использованием хладагента R290. Она добилась внедрения таких замечательных инноваций, как первый в мире роторный компрессор с хладагентом R290 и первая демонстрационная линия R290, получив признание Организации Объединенных Наций.

David Miao, Vice President, and Roosevelt, Director, both from the Overseas R&D Center of Midea Residential Air Conditioner, accepting the Euromonitor International award.

Выбирая продукцию Midea, в которой применяется хладагент R290, потребители могут наслаждаться использованием передовых и экологически чистых решений. Например, сезонный коэффициент энергоэффективности системы в режиме охлаждения (SEER) у разработанной компанией Midea сплит-системы EffiClima с хладагентом R290 равен 12,2, а сезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева (SCOP) равен 6,3, что превосходит характеристики хладагента R32. Этот сверхэнергоэффективный кондиционер с хладагентом R290 специально разработан для удовлетворения потребностей европейских клиентов и обеспечивает эффективный обогрев при одновременной экономии электроэнергии.

В ходе выставки IFA компания по стратегическим исследованиям рынка Euromonitor International присвоила Midea звание компании №1 в мире по объему продаж кондиционеров с хладагентом R290 в 2022 году. На сегодняшний день компания Midea выпустила более 6,2 млн продуктов, в которых используется хладагент R290. На основе данных показателей продаж можно предположить, что благодаря своим продуктам с хладагентом R290 компания Midea успешно сократила выбросы CO2 на целых 3,715 млн тонн. Это эквивалентно количеству CO2, которое дождевые леса Амазонии площадью 4,4 млн га могут поглотить за один год.