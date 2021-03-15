Началось обращение облигаций «ПРОМОМЕД ДМ» на рынке высокотехнологичных инновационных компаний

В начале марта Московская биржа объявила о включении биржевых облигаций ООО «ПРОМОМЕД ДМ» в листинг сектора Рынка инноваций и инвестиций (РИИ). Облигации компании стали еще более привлекательными для широкого круга инвесторов за счет освобождения от уплаты НДФЛ по операциям с ними.

В пресс-службе ГК «ПРОМОМЕД» объяснили, что листинг на РИИ автоматически подтверждает факт осуществления деятельности с применением инновационных технологий и подходов.

Главный исполнительный директор ГК «ПРОМОМЕД» Андрей Младенцев рассказал о намерениях компании и инвестиционной программе. «ПРОМОМЕД» будет и дальше стремиться к реализации своего научно-производственного потенциала. На предприятии ведется разработка и подготовка выпуска новых активных фармацевтических субстанций и готовых лекарств.

Сейчас усилия компании сосредоточены на создании инновационных антибиотиков, противоопухолевых, эндокринологических и противовирусных препаратов.