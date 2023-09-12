Подать заявку могут только юридические лица, например некоммерческие организации или образовательные учреждения.

В столице начался прием заявок на получение знака отличия «Волонтер Москвы», учрежденного в июне 2022 года. Награду могут получить те, кто внес значительный вклад в развитие волонтерства в городе и помогает другим не менее двух лет.

«В столице развиваются самые разные направления волонтерства: патриотическое, культурное, социально ориентированное, событийное и другие. Правительство Москвы всесторонне поддерживает это движение. Так, в прошлом году был учрежден особый знак отличия, которым отмечены уже 30 горожан. Прием заявок на получение награды в этом году продлится до 1 октября», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Согласно регламенту документы могут подать только юридические лица, например некоммерческие организации, образовательные учреждения или компании. В каждом заявлении указываются личная и контактная информация выдвигаемого кандидата, стаж его волонтерской деятельности и проекты, в которых он принимал участие. Если у него уже есть награды и благодарности, их тоже следует упомянуть.

По окончании отбора заявки изучат представители экспертного совета по грантам, благотворительности и волонтерству Общественной палаты города Москвы. В 2022 году они рассмотрели более тысячи кандидатур. Среди них, в частности, были школьники и студенты, педагоги, врачи, профессиональные спасатели. Имена новых лауреатов объявят в конце года.

Бланк ходатайства размещен на странице столичного Комитета общественных связей и молодежной политики. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 499 722-69-90.