Нацпроект «Экология»: на Кубани построят 17 объектов водоснабжения до 2024 года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что в рамках реализации масштабного национального проекта «Экология», в регионе осуществляется модернизация крупнейших объектов водоснабжения. Так, на сегодняшний день построено три новых объекта, обеспечивающих водой свыше 16 тыс. жителей Кубани.

«Мы восстановили анапский водозабор, через который будет поставляться вода для жителей двух хуторов – Рассвета и Зари. До этого в указанные населенные пункты вода доставлялась автоцистернами. Кроме того, мы пробурили несколько артезианских колодцев, построили насосный модуль и провели около 4,5 километров водосетей. Новый водопровод открылся и в Успенском районе – из Армавира его протянули к Вольному. Жители населенного пункта теперь будут обеспечены питьевой водой без всяческих суточных и сезонных перебоев», – рассказал Кондратьев.

Глава региона отметил, магистральная водопроводная линия также была построена в армавирском поселке Заветный. Год назад с просьбой о восстановлении линии к губернатору обратились местные жители. Однако из-за аварийного технического состояния трубопровода было принято решение о прокладке новых участков. Введенная в эксплуатацию водомагистраль рассчитана, минимум, до 2070 года.

«В рамках нацпроекта “Экология” в ближайшие три года мы намерены построить 17 крупных водоснабжающих объектов. В том числе, проблемы с водой решаем своими финансовыми усилиями. Например, для водоснабжения отдельных районов Новороссийска и Геленджика будет выделено порядка 12 миллиардов рублей», – отметил Кондратьев.