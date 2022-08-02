Национальное объединение строителей поддержит цифровой прорыв

Национальное объединений строителей приступило к мониторингу исполнения договоров на проектирование с формированием информационной модели. Теперь в соответствии с требованиями постановлений Правительства РФ № 331 и №1431 цифровые модели проектов будут передаваться на этап строительства через Государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

Как сообщил вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз, для этого НОСТРОЙ аккумулировал информацию по 1770 госконтрактам, заключенным с начала 2022 года. Эксперт отметил, что даже у лидеров строительной отрасли внедрение цифровизации вызывает определённые сложности.

–– Напомню заинтересованным сторонам, что ни о какой отмене формирования информационной модели вопрос не стоит, –– подчеркнул Антон Мороз, комментируя итоги сессии «Цифровизация в строительной отрасли». –– В ходе мониторинга мы видим, что в некоторых случаях на внедрение цифровых технологий влияют финансовые ограничения и отсутствие надлежащего обучения. Но руководители проектов должны использовать программное обеспечение, чтобы сделать строительный бизнес более взаимосвязанным и гибким как внутри компании, так и за ее пределами. Если они это сделают, то узнают, как интернет может упростить закупки, распределение и отслеживание ресурсов и работ. НОСТРОЙ выгружает всю информацию по контрактам в единой информационной системе закупок и все регионы могут оперативно влиять на ситуацию по своим субъектам.

Эксперт отметил, что 1 января 2023 года станет обязательным к применению утверждённый стандарт ГОСТ Р (одним из разработчиков которого стал НОСТРОЙ), предусматривающий электронное взаимодействие участников процесса строительства и контролирующих органов. ГОСТ направлен на сокращение документооборота на бумажных носителях и трудозатрат. По мнению Антона Мороза, внедрение стандарта позволит повысить уровень качества и безопасности объектов капитального строительства за счёт прозрачности и оперативности он-лайн информации о выполненных работах, сократит сроки и барьеры в оформлении и подписании исполнительной документации.

–– Цифровые технологии повышают эффективность строительства, обеспечивая экономию времени и снижение затрат. Они обеспечивают совместную работу через облачные и сетевые серверы и улучшает координацию проектов между командами, заказчиками и надзорными органами. От усилий в повышении квалификации представителей каждой из этих сторон зависит цифровой прорыв строительной отрасли в целом. Наши совместные действия сегодня по безусловному внедрению цифровых технологий определяют эффективность разработки и интеграции наших ключевых проектов в ближайшие годы, –– считает эксперт.