Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) присвоило выпускам биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» кредитный рейтинг на уровне «ВВВ|ru|» по национальной рейтинговой шкале, прогноз «Стабильный»

23.07.21 Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) присвоило выпускам биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серий 001Р-05 и 002Р-03 «ВВВ|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «Стабильный».

В пресс-релизе Рейтингового агентства отмечено, что биржевые облигации 001Р-05 (объем выпуска 6 млрд руб., срок погашения — 05.04.2024 г.) и 002Р-03 (объем выпуска 1,5 млрд руб., срок погашения — 26.03.2024 г.) являются старшим необеспеченным долгом АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» (далее – Компания) без видов кредитного усиления, предусматривающих корректировки в соответствии с Методологией НРА. Кредитный рейтинг старшего необеспеченного долга без кредитного усиления соответствует кредитному рейтингу эмитента выпуска.

28.06.2021 г. НРА присвоило кредитный рейтинг Компании на уровне «ВВВ|ru|», прогноз «Стабильный». Уровень присвоенного рейтинга был обусловлен высоким уровнем операционной рентабельности денежного потока и перманентного капитала, развитым риск-менеджментом и корпоративным управлением, длительным сроком работы на рынке, высокой диверсификацией покупателей и поставщиков. Поддержку рейтингу оказывали интеграция ESG-факторов в деятельность Компании и информационная прозрачность для всех групп пользователей.

НРА было основано в 2002 году и является одним из старейших рейтинговых агентств России. Почти за 20 лет своего существования НРА прошло путь от экспериментального рейтингового проекта в рамках саморегулируемой организации до независимого бизнеса с прочными рыночными позициями, чьи оценки признаны не только профессиональным сообществом.

С 12 сентября 2019 года НРА включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

Пресс-релиз НРА доступен по ссылке: https://www.ranational.ru/ru/press_release/64331/721334