Национальный конкурс «Русская Венера 2022» — автор новых стандартов формы и содержания

Финал третьего сезона легендарного международного конкурса plus size красоты «Miss Melon Rich XXL — Русская Венера 2022» состоялся 1 ноября в московском театре «Золотое кольцо». Конкурс прошел при поддержке мирового сообщества, российских и зарубежных звезд, топ моделей и федеральных СМИ. Организатор конкурса – Светлана Листопадова, главный редактор журнала Melon Rich.

В этот раз главной темой проекта стало творчество великих художников — Сальвадора Дали, Бориса Кустодиева и Михаила Врубеля. Участницы воплотились в образы муз, которыми восхищались гении живописи и продемонстрировали свою красоту в невероятном музыкальном театрализованном шоу!

«Красота не зависит от размера! Красота зависит от пропорций, от того, как человек себя подает и ухаживает за собой, насколько человек душевно и интеллектуально богат», — комментирует член жюри конкурса, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике- Владимир Гамза.

К финалу девушек тщательно готовила профессиональная команда. Над образами работали: топовый стилист ДЮМА, Школа макияжа Ирины Абызовой, бренды «Маргарита», «Душегрея» и «Патриотка», магазин тканей «Ткани от Таши», дизайнеры Анна Рублева и Елена Карлова, компания GEM SPIRIT предоставила авторские украшения, а La DIVINE — корсеты конкурсанткам.

«Хочется увидеть что-то необычное, хочется обнаружить еще одну звезду», — заявил за несколько минут до начала мероприятия режиссер и президент московского «Театра Луны», член жюри Сергей Проханов. — «Зачастую люди засиживаются в своих помещениях, а такие конкурсы выявляют новую веточку сознания, и это очень приятно и интересно».

Первый выход под названием «Странствия Сальвадора Дали и его Музы» был посвящен творчеству одного из самых известных сюрреалистов мира — Сальвадора Дали. Гениальной задумкой выходов девушек стала идея, оживших картин. Работы великого мастера ожили на сцене в невероятных образах участниц, на шлейфах платьев. Каждая девушка, выходя на сцену, была холстом, еще не родившейся картины, но стоило маэстро коснуться кистью «полотна», как рождался шедевр.

Второй выход участниц — «Русские Венеры Бориса Кустодиева» погрузили зрителей в творчество советского художника, автора целой галереи пышнотелых женских образов — Бориса Кустодиева. По задумке режиссера, под каждую участницу тщательно была подобрана картина художника, которая, в буквальном смысле, ожила на сцене в современных образах наших девушек.

Украсили шоу многие российские артисты, которые приехали поддержать участниц: но, настоящий огонь в зале зажег Антон Наумов — солист группы «Премьер-министр», основатель проекта «Наумов Band».

Ну и, конечно, жюри выбрали трех королев!

Вице-мисс «Русская Венера» Татьяна Батчаева (Мурманск). Вице-мисс «Русская Венера» Ксения Ганина (Москва).

Абсолютной королевой «Miss Melon Rich XXL Русская Венера — 2022» стала Анна Гудзь (Ростов-на-Дону).

Всеми участницами была проделана огромная работа. Девушки выходили из своей зоны комфорта и боролись с зажимами и страхом сцены. Такой путь дался девушкам нелегко, но им помогали самые лучшие эксперты страны. Одна только встреча с художником-символистом из Сибири, ментором Еленой Карловой чего стоит. Всех участниц ждал мастер-класс от практикующего гипнолога Марселя Лиора.

Для участниц, имеющих свой бизнес, была предусмотрена и деловая программа в формате форума, где одна из самых известных бизнес-леди страны Арина Шейгеревич, поделилась с участницами главным орудием российского бизнеса «ТОРБа». Это был фрагмент её нашумевшего курса «Новология», одобренного академической средой на уровне государства.

Членами жюри в третьем сезоне выступили: Мария Евгеньевна Тарханова- председатель Союза пиарщиков России, диреткор продюсерского центра Останкино, Сергей Борисович Проханов- президент московского «Театра Луны», народный артист РФ. Виктория ПЬЕР МАРИ- российская королева блюза, Владимир Андреевич Гамза- председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, Антон Наумов- солист группы «Премьер-Министр», Екатерина Копанова- российская актриса, лауреат премии имени Александра Абдулова и др.

Партнеры конкурса: НКО «Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив”, ТПП РФ, Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике, НКО «Союз пиарщиков России, «AZIMUT Сити Отель Олимпик Москва 4*, Liga Pro, официальный перевозчик конкурса — компания Carobus24, GEM SPIRIT, Smooth.style, официальный визажист конкурса — Школа макияжа Ирины Абызовой, «Центральная Галерея Дизайнеров», Центральный Московский ипподром, бренд Margarita, бренд «ДУШЕГРЕЯ», художник-символист – Елена Карлова, la DIVINE, парфюмерный бренд АЮ DREAMS, компания «Фитокосметик», нишевый бренд THEATRE des PARFUMS, Мануфактура «Белотелов», бренд ЮниLOOK, New Galaxy, Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт», швейно-вышивальная фабрика «Матрешка», бренд женской одежды KETRI, дизайнер Елена Белоус, Лукашева Татьяна — основатель компании «MI Amor”, компания «Воды здоровья”, премиальный кейтеринг «ЮЛИКОР”, алкогольная компания Stellar Group, “BonBons”, компания «Сладкая жизнь», Лариса Солнечная, Марсель Лиор, основатель «Академии целостного разума», Светский художник Сергей Филиппов, Green Marketing, Международная консалтинговая Бизнес-Академия OSM и дизайнер Анна Рублёва