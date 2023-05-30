Надежда Медведева: «за» и «против» возвращения трудового воспитания в школы

Для начала давайте постараемся более четко понять, о чем речь.

В советское время в школе были уроки труда, сейчас это уроки технологий. Суть этих уроков практически не изменилась. Мальчиков учат держать в руках молоток и прочие инструменты, девочек учат шить, вязать, готовить различные блюда.

А о чем же, собственно, спор? Что входит в понятие «трудовое воспитание»? Старшее поколение наверняка помнит дежурства по классу, по школе, субботники, сбор макулатуры и металлолома и прочее. Многие ездили в трудовой лагерь после 8-го класса. Что обозначает сочетание «трудовой лагерь»? Ребята вместе с учителями ездили в колхоз или совхоз и трудились там на полях и грядках. Кстати, студенты тоже ездили в подобные лагеря, а еще к уборке картошки, например, привлекали научных работников и техническую интеллигенцию. Помните у Высоцкого: «Небось картошку все мы уважаем, ежели с сольцой ее намять!» У меня воспоминания об этом сводятся к короткому: было тяжело, но весело!

А что же сейчас? По закону об образовании без разрешения родителей в школе запрещено использовать детский труд. То есть, в принципе, даже просьбу учителя «стереть с доски» при желании можно назвать эксплуатацией детского труда.

В чем плюсы возвращения трудового воспитания в школы? Во-первых, в той форме, как было, это вернуть, видимо, не получится. Да и не нужно. Во-вторых, дежурство по классу, например, это работа в команде, а это в наше время очень ценно. В-третьих, чередование дежурных тоже приучает к определенному взаимодействию. Сегодня тебя обслуживают, а завтра ты это делаешь. В-четвертых, труд – это хорошо! Те, кто любят математику, в этом не сомневаются. Вспоминается, что когда студенты нашего вуза ездили в сельхозотряды, то всегда считалось, что самые пахари – это именно математики!

А в чем же минусы? В наше время у детей помимо 6–7 уроков в школе еще много всяких других занятий. И если «трудовая повинность» будет занимать еще дополнительное время, то это и на детей, и на учителей еще одна лишняя нагрузка. А может не лишняя?

Ну, и, конечно, человеческий фактор. Как обычно, кто-то переусердствует, кто-то превысит полномочия.

Разумеется, многие учителя и на своих уроках учат ребят работать в команде. Например, у математиков есть масса практических заданий наподобие треугольников: определение высоты предмета, расстояние до недоступной точки и другие. Подобные задания отлично выполняются в команде. Но математика и сама по себе приучает трудиться в четком режиме, способствует трудовому воспитанию.

Кроме того, математика – один из обязательных предметов, который сдают выпускники школ. А значит, хочешь-не хочешь, а нужно трудиться.

Отдельно надо сказать о тех, кто хочет сдавать профильную математику на высокий балл. Такой результат с кондачка не получится сотворить.

Иногда ученики меня спрашивают: «Надежда Павловна, а те из Ваших учеников, которые сдают на 96–98 баллов, они особенные?» Смотря что под этим понимать. Особенность таких ребят в том, что математикой они начали серьезно заниматься не внезапно в 11-м классе, и даже не в 10-м. Это учащиеся, которые всерьез заняты данным предметом по крайней мере с 7 класса. И даже ранее. Поскольку считается, что математические способности проявляются довольно-таки рано.

Но не только в способностях дело. Математика – это систематический труд, терпение, взаимодействие в команде. Почему именно систематический труд? Потому что многие темы, как говорится, сквозные. То есть, начали примерно в 5-м или в 7-м классе, а затем тема развивается, одно встраивается в другое. В результате, чтобы разбираться как следует в сложной теме, надо знать основы.

Как математика приучает к терпению? Как это ни странно прозвучит, но к терпению ребят приучают олимпиадные задачи. Почему? Потому что за нестандартные задачи берутся, как правило, ученики, которые знают школьную математику на «отлично». Они привыкли, что стандартные задачи решаются «с ходу». И вдруг… Оказывается, есть задачи, над которыми думаешь больше 15 минут! Как же так? А надо запастись терпением, чтобы рассмотреть несколько вариантов решения, выбрать правильный. Иногда на это уходит несколько дней.

Взаимодействию в команде учат не только практические задачи по математике, о которых я упоминала выше. Приведу еще один пример.

Есть у меня мини-группа по решению нестандартных и олимпиадных задач. Именно в этой группе ребята учатся с уважением относиться к идеям каждого, не мешать мыслить, выслушивать друг друга, делиться идеями.

Все-таки школа – это не только образование, но и воспитание будущего поколения. И если в результате хотим получить гармоничную личность, то без трудового воспитания не обойтись.

Надежда Медведева, репетитор по математике и физике, в образовании более 40 лет, ученица Л. С. Атанасяна, предприниматель