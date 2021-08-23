Надёжность и качество электронных торговых весов компании «Эталон Веса»

Весовое оборудование — необходимость в ведении бизнеса. Без механизмов взвешивания не обходится работа промышленных предприятий, лабораторных исследований, торговых точек. Компания «Эталон Веса» предлагает торговые весы разных моделей, отличающихся следующими преимуществами:

В ряд изделий встроены калькуляторы, способные производить автоматический расчёт в зависимости от цены и веса разных товаров;

Устройства оснащены функциями запоминания общего веса определённых категорий продукции;

Ассортимент предлагает варианты для использования в помещениях и на открытых пространствах;

Удобные дисплеи с чётким отображением данных.

Некоторые весы подключаются к 1C для автоматизации и систематизированного учета продаж. Эксплуатация изделий не вызывает сложностей, достаточно ознакомиться с инструкцией и начать работу.

Большой каталог функционального весового оборудования

В ассортименте компании «Эталон Веса» можно подобрать модели собственного производства и других производителей, проверенных российских и зарубежных брендов. Каталог изделий предоставляет возможность выбрать торговые, промышленные, механические, электронные весы, а также напольные и настольные устройства. Точность в отображении веса позволяет осуществлять честные и удачные сделки, реализовывать покупку и продажу товаров без обмана и денежных потерь.

Выбор устройства «Эталон Веса» гарантирует приобретение изделия, которое определяет массу объектов с минимальной погрешностью и прослужит на протяжении долгих лет.