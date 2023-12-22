Награда победителям премии «Врач с большой буквы» – повышение квалификации и профессиональное развитие

В России проходит вручение ежегодной экспертной премии «Врач с большой буквы» при поддержке региональных департаментов и министерств здравоохранения.

В этом году экспертная комиссия отметила лучших акушеров-гинекологов, неонатологов, врачей отделений реанимации и интенсивной терапии за значимый вклад в повышение рождаемости и заботу о здоровье новорожденных. Лауреатами премии стали 118 специалистов из родильных домов и перинатальных центров Брянской, Кемеровской, Новгородской, Мурманской, Ростовской, Омской, Тюменской, Тульской, Тверской, Челябинской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа.

Главной наградой стало обучение в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Пирогова и Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова. Признанные эксперты в области акушерства, гинекологии и неонатологии в режиме онлайн разберут совместно с победителями значимые темы и сложные клинические случаи. Лучшие из лауреатов, которых определят главные внештатные акушеры и неонатологи регионов, пройдут очное двухнедельное обучение в НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова.

«Этой наградой мы вносим вклад в профессиональное развитие и повышение квалификации врачей — тех, чьи руки дарят самое ценное — жизнь. Именно от них зависит не только качество и эффективность медицины, но и здоровье новых поколений», — отметил генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков.

При выборе лауреатов независимые эксперты оценивали ключевые критерии качества работы врачей, а именно объём успешно принятых родов, отсутствие дефектов акушерской помощи и послеродовых осложнений, выхаживание младенцев с низкой массой тела, соответствие проводимого лечения стандартам и клиническим рекомендациям, а также отзывы и благодарности от родителей родившихся малышей.

«В нашей сфере критически важно, чтобы все процедуры проводились своевременно, с соблюдением всех стандартов и клинических рекомендаций, чтобы минимизировать риски для здоровья матери и ребенка. Лауреаты премии преуспели в этом. Они — настоящие врачи с большой буквы», — подчеркнула заслуженный врач РФ, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, президент Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Премия «Врач с большой буквы» — это ежегодная профессиональная награда, которая вручается лучшим врачам разных специальностей за высокие стандарты качества работы и вклад в укрепление здоровья населения. Лучших медиков определяет комиссия по результатам независимой экспертизы качества оказания медпомощи по ОМС.

С момента основания премии в 2020 году номинантами стали более 15 тысяч врачей самых разных специальностей, из них награды удостоились 500 лучших. Первыми лауреатами стали врачи «красной зоны», спасавшие пациентов во время пандемии новой коронавирусной инфекции, в 2021 году отметили врачей первичного звена за вклад в реабилитацию пациентов после COVID-19, в 2022-м наградили лучших кардиологов и кардиохирургов за спасение пациентов с острыми формами ишемической болезни сердца.