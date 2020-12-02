Награды Международной премии The Best Business Awards получили предприниматели

В столице отметили самых успешных, талантливых и инновационных предпринимателей. Недавно в Golden Palace прошла Международная премия The Best Business Awards. Побороться за главный приз могли участники со всего мира вне зависимости от пола, возраста, национальности и семейного положения. Главное требование – иметь зарегистрированный бизнес. Причем подать заявку могли и фрилансеры, и владельцы компаний. Также к участию допускались специалисты, оказывающие специализированные услуги для бизнеса, например, маркетологи.

Организатор события – Яна Кутуева, руководитель Продюсерской компании Атмосфера. Ведущий – шоумен, телеведущий Александр Пряников.

Оценивало конкурсантов компетентное жюри: креативный продюсер телеканала «Моя Планета» и старший преподаватель МГУ Роман Лобашов, предприниматель, основатель платформы №1 для автоматизации маркетинга в РФ Иван Боровиков, ведущая НТВ, стилист Катя Гершуни, астролог Анна Анисимова, главный редактор журнала «Fresh» Алена Александрова, генеральный директор журнала «Самозащита» Наталья Иванько и другие.

Цель премии – популяризовать малый и средний бизнес, а также укрепить сотрудничество между предпринимателями и бизнес-специалистами из разных стран.

Всего оргкомитет получил более 2000 заявок на получение премии. В итоге победителями стали: Анастасия Витрук — «Лучший международный эксперт по маркетингу и стратегическому развитию», Мария Гурьева — «Лучшая онлайн-школа по подготовке к поступлению в университеты США», Дарья Хэнсон — «Лучший лайф-коуч», Екатерина Федосова — «Лучший онлайн-проект об отношениях», Диана Эссе — «Лучший лайфхакер», Виктория Баянова — «Прорыв года. Лучший блог об инвестициях», Дмитрий Скворцов — «Лучший пластический хирург по восстановлению женского тела после родов», Алсу Кузнецова — «Лучший серийный предприниматель», Александр Герчик — «Лучший трейдер», Наталья Киреева — «Лучший адвокат», Тигран Алексанян и Art Plastic — «Лучшая клиника пластической хирургии, стоматологии и косметологии», Дмитрий Федоров и «Дайго» — «Лучший продукт для здоровья, красоты и долголетия», Полина Лебедева и Industry design school — «Лучшая школа дизайна интерьера», Мария Гайнутдинова и GoYa Consulting — «Лучшая бухгалтерская компания», Руслан Буй, шеф-повар банкетного комплекса Golden Palace — «Лучший амбициозный шеф-повар», Екатерина Тихонова — «Лучший психологический центр», Анна Симонова — «Лучший продюсер онлайн-проекта», Екатерина Юрченко и Ирина Базыкина — «Лучший интеллектуальный проект 2020 года», Светлана Сильваши — «Лучший фэшн бренд с виртуальной примерочной», Алена Анисимкова — «Основатель лучшей онлайн-академии по самоисследованию», Анна Драгост — «Лучший курс о том, как выйти замуж», Юлия Рассветная – «Прорыв года. За развитие отельного бизнеса и укрепление связей в сфере гостеприимства между UK и РФ», Юлия Сайфуллина – «Лучший инновационный бизнес в сфере красоты», Анастасия Бобылева – «Лучший проект по созданию и продвижению личного бренда экспертов и предпринимателей – 2020».

Также награды получили уже известные предприниматели и представители творческих видов бизнеса. А именно: Александр Кравцов («Экспедиция») – «Лучший основатель группы компаний», Игорь Рыбаков – «За развитие бизнеса в России», Александр Мостовой – «Лучший футбольный эксперт и основатель футбольной академии», Артем Муратов – «Лучший ведущий», Яна Крайнова – «Лучшая актриса сериалов», Елена Бирюкова – «Лучшая актриса», Ирина Апексимова – «Лучшая театральная актриса», Анатолий Руденко – «Лучший актер», Николай Фоменко – «Лучший основатель радиостанции», Гоша Куценко – «Лучший основатель благотворительного фонда», Денис Матросов – «Лучший руководитель театра», Лина Дембикова – «Лучшая ведущая и предприниматель в сфере бьюти», Виктория Лукина – «Лучшая киноактриса».

Своими выступлениями гостей вечера порадовали: поэтесса Любава Трофимова и гитарист Николай Слабинский, певицы Настя Чиква, I-MA, Анастасия Неонова, Druгая, Елена Фрейман, Анастасия Матафонова, певец Максим Завидия.

Организаторы выражают благодарность фотографам Евгению Жуковскому, Алене Валькович, Екатерине Танклиевской и видеографу Никите Танклиевскому.

Партнерами премии стали: АО «Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС» — производитель натурального кофе под брендами «LEBO Coffee» и «СЕРЕНАДА», BeFlight — салон красоты с возможностью выезда мастеров на дом, ANNA SKOROKHODOVA ACCESSORIZE — российский бренд украшений, закрытый клуб индивидуального пошива мужской и женской классики Rules4, салон красоты Salon №8.