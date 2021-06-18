Находку российских ученых используют косметологи

Процессы естественного старения не минуют ни одну женщину. Несмотря на уровень и образ жизни, предателем возраста становится кожа. Основная проблема – утрата объёмов тканей, в результате чего происходит смещение и образуются морщины. Пока победа в мировой борьбе со временем была не на стороне служителей красоты.

Решение было найдено случайно в ходе работы над восстановлением функций повреждённого позвоночника группой учёных на научной базе РФФГБУ НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова. Как это нередко бывает в большой науке, был решён основной социально значимый вопрос и получены результаты, актуальные в другой отрасли медицины. На этот раз повезло косметологам и миллионам женщин, не готовым лечь под нож хирурга для достижения устойчивого эффекта борьбы со старением.

Инновационный препарат прошёл клинические испытания и зарегистрирован под торговой маркой СФЕРО®гель. Он не имеет аналогов среди применявшихся ранее в косметологии средств. СФЕРО®гель восстанавливает объемы мягких тканей в областях, которые необходимо откорректировать. Воздействуя на ткани, стимулирует процессы регенерации.

Пациентка видит, как заполняются и разглаживаются морщины, только это результат не временного введения филлера, а запуска процессов омоложения тканей и выработки собственной гиалуроновой кислоты. СФЕРО®гель безопасен и не требует проведения аллергопробы. Выполняет функции филлера, но по существу является субстратом для воспроизводства организмом новых здоровых клеток. Стоимость препарата ниже, чем у филлеров, а эффект сохраняется дольше – ведь принцип действия экологичен для наших внутренних процессов.

Учитывая массовый запрос и необходимость сделать доступным уникальный биоимплантат, участники его разработки приступили к выпуску препарата на производственных линиях компании «БИОМИР сервис» в Московской области.

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