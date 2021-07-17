Наиболее востребованных специалистов в Москве готовят преимущественно за счет бюджета

Специалистов наиболее востребованных отраслей вузы в Москве готовят преимущественно за счет федерального или городского бюджета. Для находящейся в топе по востребованности IT сферы, почти 80% всех выпускников обучались за счет государства сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня подготовка специалистов в области информационных технологий во многом ведется за счет бюджета — как федерального, так и городского. Не менее важно и то, какие возможности открываются у выпускников после окончания вуза: доля трудоустроившихся по таким сферам, как IT, фармацевтика, клиническая медицина и сестринское дело выпускников вузов Москвы превышает 80%», — сказал заммэра.

Как подчеркнули в Аналитическом центре Москвы, помимо IT, большая доля выпускников с бюджетных мест на сегодняшний день наблюдается, например, в сфере строительства — 62,8%. Наравне с информационными технологиями и связью строительство — сфера, в которой за последние 4 года средний темп роста заработных плат существенно превышает темпы инфляции. В IT рост зарплат за 2017-2020 год составил в среднем +46,6%, а в строительстве — +44,1%. Темп инфляции при этом составляет +11,3%.

В столице доля выпускников, работающих по специальности, на которую учились, достигает 55% — это примерно соответствует среднему по стране уровню.