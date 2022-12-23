Найден новый способ замены слов в «Р7-Офис»

В «Р7-Офис» рассказали о функции автоматической замены слов в офисном пакете «Р7-Офис».

Для того, чтобы заменить слово в редакторах «Р7-Офис», нужно в левой боковой панели нажать на значок лупы и ввести текст или числа, а строкой ниже — новые текст или числа, на которые вы хотите заменить исходные данные. После этого выберите опцию «Заменить» или «Заменить все». В первом случае заменить текст или числа можно выборочно, а во втором — во всем документе сразу.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, десктопной, серверной и мобильной версиях.