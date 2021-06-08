Накануне Дня русского языка было зарегистрировано более тысячи доменных русскоязычных имен

6 июня, в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина, мы отмечали День русского языка. К этому празднику мы рады сообщить о том, что каждый гражданин России сможет получить бесплатный домен на русском языке.

24 мая стартовал благотворительный проект МИР.РУС, благодаря которому каждый гражданин России сможет получить бесплатное доменное имя на русском языке.

Каждый гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, может зарегистрировать один бесплатный домен третьего уровня в расширениях я.рус, мир.рус, спб.рус, мск.рус. Продление регистрации также является бесплатным.

Отметим также, что с 24 мая по 6 июня было зарегистрировано более тысячи доменных имён.

Комментирует руководитель проекта МИР.РУС Алексей Созонов:

«Сам выбор даты Дня русского языка не случаен, ведь именно А.С. Пушкин, по мнению учёных, является основателем современного русского литературного языка.

До Пушкина язык литературы не имел ничего общего с живой речью. Он изобиловал церковнославянской лексикой и заимствованиями из других языков. Редко кто писал так, как говорили на самом деле, поэтому литература того времени очень тяжела для восприятия. Великий русский поэт изменил эту тенденцию. В своём творчестве он смело использовал живую разговорную речь, гармонично сочетая её со старыми книжными стилями. Так литература стала намного более близка читателю.

Здесь можно провести параллель с тем, что происходит сейчас в интернете. Русскоязычный сегмент сети развивается, но при этом используются англоязычные домены. Контент зачастую размещается в зарубежных социальных сетях, где действуют свои законы и правила, о которых многие вспоминают только тогда, когда их страницу забанят или наложат на неё какие-то иные ограничения.

Именно поэтому был запущен домен верхнего уровня .РУС – домен, призванный объединить всё русскоязычное сообщество. А благодаря возможности получить бесплатный домен каждый гражданин России сможет развить своё присутствие в сети интернет. Это даст больше возможностей для работы, творчества и самореализации».

О Регистратуре .РУС (rusnames.ru). Компания «Русские Имена» создана с целью расширения русскоязычного адресного пространства сети интернет в интересах русскоязычного интернет-сообщества. Основными направлениями деятельности компании являются администрирование домена .РУС, создание и поддержка новых русскоязычных доменов верхнего уровня.