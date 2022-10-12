Накануне Всероссийского экономического диктанта состоялась пресс-конференция организаторов события

Пресс-центр ТАСС 10 октября стал площадкой для пресс-конференции организаторов Всероссийского экономического диктанта. Представители Вольного экономического общества России, инициатора общероссийской образовательной акции при участии Международного Союза экономистов, рассказали о целях, задачах и условиях Экономического диктанта, который пройдет в России и ближнем зарубежье уже в шестой раз 11 октября. Также на пресс-конференции выступил директор Фонда Юрия Лужкова, оказывающего проекту партнерскую поддержку.

Цель Экономического диктанта – привлечение внимание жителей России к актуальной экономической повестке, экономической науке и желание показать необходимость экономических знаний в повседневной жизни людей. Об этом сообщил Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов, член-корреспондент РАН. В числе спикеров конференции были Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по науке и высшему образованию; Сергей Рябухин, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации ФС РФ; Михаил Эскиндаров, президент Финансового университета при правительстве РФ.

Директор Фонда Юрия Лужкова Геннадий Теребков отметил, что 12 октября будут озвучены итоги проводимого среди старшеклассников и студентов вузов конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта-2022». Фонд вручит специальный приз самому юному победителю. Глава Фонда подчеркнул: поддержка инициативы ВЭО – продолжение взаимодействия Юрия Михайловича Лужкова с лучшими экономистами страны, развитие его прогрессивных идей и начинаний в этой сфере, сохранение и развитие оставленного выдающимся государственным и общественным деятелем наследия.