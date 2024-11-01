Nakheel и DEWA будут строить подстанции на Пальме Джебель-Али на сумму AED 270 миллионов 

Nakheel, член новаторского подразделения Dubai Holding Real Estate, заключила партнерское соглашение с Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) по разработке двух подстанций на острове Пальма Джебель-Али (Palm Jebel Ali) стоимостью AED 270 миллионов. DEWA предоставит услуги по управлению проектами для проведения тендеров, выбору подрядчика и строительства двух подстанций.

Проект включает в себя строительство двух подстанций на 132/11 кВ общей мощностью 400 мегавольт-ампер (МВА), которые будут удовлетворять потребности в электроэнергии значительной части Пальмы Джебель-Али, включая несколько «листьев» и «позвоночник». Объявление о заключении соглашения последовало за предыдущими контрактами, заключенными ранее в этом году на начало строительства вилл, инфраструктуры, дорог общего пользования и проведение морских работ на Пальме Джебель-Али.

Насcер Аль Авадхи (Nasser Al Awadhi), управляющий по земельной собственности, Dubai Holding, сказал: «Мы уверены, что опыт и экспертность DEWA, нашего стратегического партнера, в этом секторе позволят нам заложить прочный фундамент по мере того, как престижной район Пальма Джебель-Али начнет обретать свой облик. Это символ неуклонного стремления Дубая всегда быть в авангарде прогресса и оставлять неизгладимый след на мировой арене. Пальма Джебель-Али является подтверждением нашего видения того, как организовать лучший в своем роде роскошный стиль жизни у воды для сегодняшнего гражданина мира».

Хуссейн Лута (Hussain Lootah), исполнительный вице-президент Transmission Power в DEWA, сказал: «Мы приветствуем усилия Dubai Holding Real Estate, стратегического партнера DEWA, по строительству двух электростанций в рамках проекта Пальма Джебель-Али в соответствии с самыми высокими стандартами качества, устойчивого развития и безопасности с использованием новейших цифровых технологий в этой области. Все организации в Дубае объединяют свои усилия, чтобы сделать Дубай лучшим городом в мире для жизни, работы и путешествий. Для поддержания постоянного роста Дубая мы продолжим создавать инфраструктуру мирового класса для электро- и водоснабжения, обеспечивая соответствие этих услуг самым высоким стандартам доступности, надежности и качества. Этот подход сыграл значительную роль в достижении 100 % надежности и доступности системы энергоснабжения в Дубае».