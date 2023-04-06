Налоговики уличили ЮКМП в сокрытии средств: руководство предприятия пытается «уйти» от ответственности

Сотрудники ООО «Юговский комбинат молочных продуктов» стали фигурантами уголовного дела, инициированного пермскими правоохранителями в прошлом месяце. Силовики инкриминируют предприятию сокрытие средств от налоговиков. Санкционированные обыски уже проведены у подозреваемых и на комбинате.

Пытаясь оказать давление на правоохранителей, руководство предприятия в лице директора Сергея Поздеева буквально забросало жалобами высокие инстанции: президента, премьера и главу СК РФ.

Кроме того, Арбитражный суд Пермского края приступил к рассмотрению иска ООО «Юговский комбинат молочных продуктов». По итогам изучения документов предприятия, налоговики пришли к заключению, что продукция завода, содержащая в своем составе заменители молочного жира, не может считаться полноценной «молочкой». То есть на нее нельзя распространять льготную ставку НДС (10%), а необходимо облагать ставкой 20%. Вследствие этого предприятие обязали выплатить дополнительные 1,1 млрд руб. налоговых отчислений (за II квартал 2020 года, за 2017-19 гг. плюс пеня).

Общественность с тревогой наблюдает за развитием событий в этом резонансном деле. Вполне обоснованными являются опасения, что бизнес попытается, пользуясь своими финансовыми возможностями и связями, как-то «решить» вопрос с выгодой для себя.