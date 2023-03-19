«Нам предстоит трансформация, и я готовлю к ней уже сейчас», — специалист по дизайну человека Дарья Махалова

2 марта под куполом самого большого в мире планетария — на Обводном канале в Санкт-Петербурге — прошло первое иммерсивное шоу в сфере human design «Маленькая сказка о Фениксе. Познай код феникса». Идея создания уникальной сказки-послания принадлежит специалисту по дизайну человека Дарье Махаловой. В интервью «Metro» она рассказала, что легло в основу повествования, и почему главным героем стала именно мифическая бессмертная птица.

Дарья, как родилась идея иммерсивного шоу «Маленькая сказка о Фениксе. Познай код феникса»?

Из желания не просто сухо дать информацию, а максимально усилить её смысл через аудиовизуальный контакт со зрителем. Уникальность сценария заключается в том, что еще никто так не говорил о «дизайне человека». Здесь нам удалось пофантазировать на эту тему: создан уникальный видеоряд, в качестве жанра подачи выбрана сказка, где эпиграфом выступало мое стихотворение, написанное в марте 2022, а эпилогом — общая медитация. Она стала ключевой точкой максимального погружения человека в состояние, где можно прочувствовать состояние собственного «Духа». Шоу неслучайно закончилось вопросом: «А ты — это точно ты?». Медитация — самый быстрый способ передать нужное состояние и погрузить в него человека.

Сколько времени заняла подготовка к проведению мероприятия?

Мы сделали шоу «Маленькая сказка о Фениксе. Познай код феникса» в максимально короткие сроки — за месяц! Не было ни единой репетиции, первый прогон состоялся в день проведения мероприятия утром, второй — за два часа до официального начала. Но результат в хорошем смысле превзошел даже самые смелые ожидания.

В организации шоу приняли участие команда Overjoy Production и режиссер Кирилл Манаков. Также были привлечены специалисты, которые работают на центральных российских телевизионных каналах.

Почему символом и ключевой фигурой в названии стал феникс?

С 2027 года он станет главным символом происходящего и, похоже, уже сейчас набирает популярность не только в контексте дизайна человека. В самом направлении есть «раздел», посвященный эпохе Спящего Феникса, которая начнется через четыре года. Человечество войдет в абсолютно новый период жизни, который ознаменуется глобальными изменениями. Предстоит колоссальная трансформация, и я готовлю общество к ней уже сейчас.

Эпоха Спящего Феникса — про Дух и его изобилие. Мы все чаще будем задаваться вопросом: «С кем мой Дух растет, становится возвышенным, а с кем — низменным?». И объединяться с нужными людьми. Шоу позволяет глубоко проникнуться этим процессом.

В заверение специалист по дизайну человека Дарья Махалова отметила, что запись шоу прекрасно отражает атмосферу мероприятия, его масштаб, создает эффект полного присутствия. Она призналась, что лично пересматривала видео несколько раз, и каждый ощущался, как первый. Это ярко подтверждает, что иммерсия точно удалась. Сейчас посмотреть шоу можно после оплаты доступа к записи на сайте проекта.

Источник