Народный рейтинг стал основанием для определения победителей Премии ПроДокторов

Пациенты сайта «ПроДокторов» оставили более 400 000 отзывов на врачей в своих регионах за год. Из этих оценок крупнейший в РФ сайт отзывов о врачах собрал первый народный рейтинг и отметил лауреатов Премии ПроДокторов 2020, набравших больше всего положительных оценок от пациентов.

Сервис проанализировал все отзывы о врачах и лечебных учреждениях, оставленных в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Таким образом, самыми популярными медицинскими специальностями в РФ стали гинекологи, стоматологи и неврологи. Охотнее всего отзывами о врачах делятся жители Москвы и МО, Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также жители Краснодарского края. Меньше всего отзывов о врачах Алтая, Ненецкого и Чукотского АО.

Важным условием участия в Премии ПроДокторов было наличие не менее 10 врачей конкретной специализации, о которых пациенты оставляют отзывы в данном регионе. Больше 3000 врачей и порядка 2000 лечебных учреждений стали лауреатами премии. Полный список лауреатов доступен на сайте Премии ПроДокторов 2020.

“Мы гордимся тем, что стали площадкой, которая объединяет врачей и пациентов. Каждый отзыв – это оценка специалиста и показатель его пациентоцентричности. Поэтому мы решили отмечать успехи коллег в рамках Премии ПроДокторов 2020, где лучших врачей и лучшие клиники выберут сами пациенты. Искусственному интеллекту потребовалось около 24 часов, чтобы обработать более 400 тыс. отзывов и назвать народных победителей. Наша цель – это доверие и эффективная коммуникация между врачом и пациентом!” – отметил Сергей Федосов, основатель ПроДокторов.

Нынешняя эпидемобстановка не позволила компании собрать всех лауреатов на одной площадке, чтобы провести церемонию награждения победителей Премии, поэтому она прошла в формате ток-шоу в режиме онлайн, где гости вместе с ведущей Татьяной Лазаревой обсудили тему пациентоцентричности и эффективных коммуникаций между врачом и пациентом.

Справка о компании

«ПроДокторов» – это сайт с отзывами о врачах №1 в России согласно рейтингу РБК. Федеральный ресурс представлен уже 9 лет, охватывает 82 региона страны и 92 крупных города. Портал предоставляет прозрачную и проверенную информацию о клиниках и врачах с отзывами реальных пациентов. На странице каждой клиники и врача указан рейтинг на основании отзывов, перечень услуг, актуальные цены и контакты.