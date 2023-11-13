Наша «Вера, Надежда, Любовь» подводит итоги!

Общество
13 ноября 2023

«… Форум-Фестиваль в этом году — это просто огромное радостное, фееричное, грандиозное событие. Все настолько интересно, здорово, слаженно. программа действительно Юбилейная. Концерты. Фейерверк. Огненное шоу. Мастер-классы … просто дух захватывает.  Подарки замечательные. Мы этот праздник не забудем никогда!!! ….» слова благодарности от Делегаций из Баксана-республика Кабардино-Балкария, семейной династии Мумриных — Ярославская область, делегация республики Дагестан.

с 27-30 октября Юбилейные мероприятия Форума-Фестиваля семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера. Надежда. Любовь» и Благотворительный Марафон Равных возможностей на исторической гостеприимной земле города Суздаля собрал под свои крылья – талантливых, творчески и социально активных участников из 30 регионов более нашей родной страны, которые вновь и вновь на своем жизненном примере в своих прекрасных выступлениях показали готовность, сопричастность к единению многонациональной России в ее народных культурных традициях, промыслах, ремеслах, укладе и быте, высоком гражданском патриотизме и любви к Родине Дорогие наши Участники! Дорогие Друзья!

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
#Российскийфондкультуры#нацпроекты#творческиелюди#нацпроекткультура#Министерствокультуры

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