Наставников юных инженеров приглашают на курсы «Академия робототехники»

В ходе занятий педагоги углубленно изучат международные образовательные STEAM-соревнования по робототехнике.

В Москве начался прием заявок на курсы «Академия робототехники». Проект ориентирован на педагогов из Москвы и Подмосковья. Заявки на участие принимаются до 1 октября. Занятия пройдут с 12 по 15 октября в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ.

«Соревнования по робототехнике проводятся в Москве с 2020 года. Они помогают юным инженерам раскрыть свой потенциал, научиться работе в команде и заявить о себе. Для успешного выступления ребятам необходимы помощь и поддержка подготовленных наставников. На их обучение и направлены новые курсы», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

В ходе занятий педагоги углубленно изучат международные образовательные STEAM-соревнования по робототехнике (аббревиатура STEAM отражает наиболее востребованные в современном мире дисциплины: естественные науки, технологии, инженерное искусство, творчество и математику).

Обучение тренеров и наставников проводится по возрастным группам их учеников: младшей дошкольной категории «Лига открытий» (от четырех до шести лет), младшей школьной «Лига исследований» (от шести до девяти лет), средней школьной «Лига решений» (от 10 до 14 лет) и старшей категории «Лига технологий» (от 14 до 18 лет).

Педагогам расскажут о регламенте будущего сезона национального чемпионата по робототехнике «Красноярск 5.0». Его участникам предстоит выполнить задания при помощи созданных ими роботов. Важная составляющая соревнования — разработка исследовательских проектов. Имена победителей и призеров чемпионата появятся на государственном информационном ресурсе «Таланты России», старшеклассники получат дополнительные баллы к ЕГЭ.

На сегодняшний день в состязаниях по робототехнике, организованных ресурсным центром профнавигации и развития компетенций, приняли участие около 1,2 тысячи учеников от четырех до 18 лет.