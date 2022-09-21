Nastya Star и ее друзья устроили зажигательное мероприятие в «Депо.Москва»

Общество
21 сентября 2022

Около 3 000 зрителей собралось 17 сентября в самом крупном фудмолле «Депо.Москва» на Лесной, где проходил сольный концерт молодой музыкальной исполнительницы, блогера и режиссера – Nastya Star.

Nastya Star – талантливая молодая исполнительница и блогер провела свой первый сольный концерт в фудмолле «Депо.Москва». Вечер начался под часовой сет от DJ Laur Bespechnyi, который играл на разогреве. Поддержать Nastya Star и исполнить свои зажигательные треки пришли коллеги по цеху: Сергей Грейс, Александр Скрип, Istokyia, Никита Кунов, Nastika, Stazzy, Настя Негода, Саша Чест,  Alina Kreida,  Настя Ермак, Augustray и Настя Чиква, Matafonova.

Сольная программа исполнительницы продлилась более часа, в ее рамках прозвучали совместные фиты с группой «Немодные», Divineboyyyy, Дмитрием Нестеровым, Жорой Макаровым и блогером SKUBI. Также Nastya Star представила публике 2 новых трека: «ГС» и «Бабабой».

Ведущей мероприятия была виджей МУЗ ТВ Настя Негода, мероприятие освещалось телеканалом ММТВ (Музыка и Мода). За барабаны и гитару в этот вечер отвечали звездные музыканты: Леонид Тавровский и Роман Савченко. Среди гостей мероприятия на танцполе можно было наблюдать много модных блогеров. Желающих поддержать Nastya Star в этот вечер было так много, что концерт подошел к своему логическому завершению только к полуночи, а гости не спешили расходиться.

Одним словом, в этот вечер на территории фудмолла «Депо.Москва» царила атмосфера праздника. Чтобы не пропустить наши зажигательные вечеринки – следите за нашими анонсами, a также подписывайтесь на Nastya Star в социальных сетях.

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