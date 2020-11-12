Наталья Сергунина пригласила старшеклассников и молодых архитекторов принять участие в конкурсе

От 10 до 50 тысяч рублей смогут получить победители конкурса молодых дизайнеров и архитекторов «МАФ!in». «Поучаствовать приглашаются молодые архитекторы, инженеры, студенты и старшеклассники. Проекты могут быть представлены как индивидуально, так и командой», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. В старшей возрастной категории — от 16 до 30 лет, участники могут представить проекты в трех номинациях. Победители каждой номинации смогут рассчитывать на приз до 50 тысяч рублей. Для старшеклассников, желающих представить свои проекты, предусмотрена номинация «МАФ!in teen», в ней учащиеся смогут разработать малые архитектурные формы для молодежной среды. В этой номинации победители могут рассчитывать на приз до 25 тысяч рублей. Работы будут выбирать эксперты, дизайнеры, художники и жители столицы. Заявки принимаются до 31 января 2021 года на сайте детского технопарка «На Зорге», результаты объявят в мае 2021 года. Подробности — на официальном сайте Мэра Москвы.