Наталья Сергунина прокомментировала вручение премий участникам конкурса «Новатор Москвы»

Как рассказала заместитель столичного мэра Наталья Сергунина, в мегаполисе торжественно завершился конкурс изобретателей и разработчиков новейших городских решений «Новатор Москвы». Лауреатов чествовали в «Технограде» (ВДНХ). До финала удалось добраться тридцати проектам из 483, а победителями признали 15 из них. Они получили денежные призы в размере 500000-1500000 рублей, кроме того, финалистов отметили поощрительными денежными суммами в размере от 100000 до 200000 рублей. Об этом информирует портал столичной мэрии.

В своем комментарии чиновница отметила, что на конкурс были заявлены разноплановые и действительно перспективные разработки. Их авторы смогут эффективно развивать свои проекты за счет полученных денежных призов, и в итоге все это принесет пользу Москве и людям ее населяющим.

Стоит добавить, что вручение премий производилось в трех номинациях: для авторов инновационных идей, авторов уже готовых к запуску на рынке стартапов и создателей успешных бизнесов. Каждая номинация предусматривала пять направлений.