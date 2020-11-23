Наталья Сергунина рассказала об уверенном развитии высокотехнологичного сектора экономики Москвы

Как сообщает официальный сайт Мэра Москвы, прекрасные результаты показала сборная России на состоявшемся в столице чемпионате Cybathlon 2020. В нем приняла участие 21 команда из 56 стран. Российские кибатлеты, использующие бионические протезы рук, силовые протезы ног, электрифицированные коляски, экзоскелеты и нейроинтерфейсы выиграли серебро и бронзу в двух дисциплинах, еще в трех вошли в пятерку лучших. Четыре из пяти разработок, которые использовали члены сборной России, созданы московскими компаниями. «В городе работает 122 тысячи технологических компаний. Благодаря наличию инфраструктуры и комплексным программам поддержки этот сектор продолжает уверенно развиваться», — сообщила Наталья Сергунина, заммэра Москвы, во время онлайн-встречи с участниками кибсоревнований. Вице-мэр поблагодарила весь коллектив национальной команды и подчеркнула, что столица продолжит поддерживать развитие кибатлетики.