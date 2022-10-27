Наталья Сергунина: Первая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в столице с 1 по 6 ноября

Первая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в столице с 1 по 6 ноября. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, посетители познакомятся с продукцией производителей мебели, предметов интерьера и отделочных материалов из России и дружественных стран.

Ключевыми площадками станут павильоны N57 и N55 на ВДНХ и «Цифровое деловое пространство» на Покровке. Часть мероприятий пройдет в музеях и торговых центрах. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте:

«На первой Московской неделе интерьера и дизайна свою продукцию представят больше 350 брендов из России, Казахстана, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Туниса и Египта. В ней также примут участие технологические компании, дизайнерские и архитектурные бюро. Посетители увидят их лучшие идеи для обустройства квартир, офисов и коворкинг-центров, а также инновационные решения в области проектировки и планирования помещений. В рамках деловой программы выступят более 200 экспертов отрасли», — рассказала Сергунина.