Наталья Сергунина поздравила победителей второго молодежного чемпионата «Технолидеры Москвы»

В столице подошел к концу второй городской чемпионат «Технолидеры Москвы», в рамках которого эксперты определили 15 авторов лучших разработок в различных сферах. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— На чемпионат было заявлено 174 проекта. Их представили молодые изобретатели из столицы и десятка других регионов нашей страны. В финал прошли 63 команды с разработками в сфере информационных технологий, робототехники, 3D-печати, промышленности. Жюри определило 15 победителей. Ими стали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Тюмени, Самары, — сказала она.

В рамках мероприятия один из финалистов представил прототип умной продуктовой тележки. Она обладает функциями следования за покупателем, сканирования товаров и возможностью оплаты. Также участники соревнования презентовали цифровую систему управления безопасностью движения поездов, устройство для преобразования энергии звука в электричество и многое другое.

Для гостей организаторы подготовили интерактивную программу мероприятий. Она включала в себя мастер-классы и лекции, посвященные карьерному развитию, инновациям, технологическому предпринимательству, нейронным сетям и машинному обучению.

До этого Наталья Сергунина сообщила, что с 8 по 10 декабря в Москве пройдет познавательная акция «День без турникетов». В рамках мероприятия горожане смогут на бесплатной основе посетить инновационные центры, технопарки, мануфактуры и другие предприятия столицы.