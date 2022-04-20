Наталья Сергунина: Правительство столицы получило более 500 антисанкционных предложений от предпринимателей

Городской штаб по защите бизнеса получил от столичных предпринимателей более 500 предложений, как снизить негативный эффект от санкций. Инициативы касаются совершенствования законодательства и новых мер поддержки. Часть из них уже проработана и одобрена, остальные находятся на рассмотрении, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Город в кратчайшие сроки реализовал предложения, озвученные на внутриотраслевых встречах мэра Москвы с предпринимателями, — отметила Наталья Сергунина. — Например, в столице скорректировали правила демонтажа летних веранд, упростили перепланировку нежилых помещений, предусмотрели помощь в проведении пилотных тестирований для ИТ-компаний. Мы анализируем всеинициативы делового сообщества».

Штаб представляет собой единое окно в структуре правительства Москвы, куда можно обратиться с любой проблемой, касающейся бизнеса либо с инициативой по улучшению делового климата.

«Специалисты штаба постоянно работают над совершенствованием условий для ведения бизнеса в Москве, — добавил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. — В период санкционных ограничений они в усиленном режиме консультируют предпринимателей. Обратиться за поддержкой может любой желающий».

Напомним, в городской штаб по защите бизнеса входят руководители столичных департаментов и территориальных управлений федеральных органов власти. Подать обращение, а также связаться с юристами штаба можно по телефону горячей линии: +7 495 620-20-45 в будни с 09:00 до 18:00 или написав письмо на электронный адрес: shtab@mos.ru. Дополнительная информация есть на сайте штаба, в его телеграм-канале и на странице в социальной сети «ВКонтакте».