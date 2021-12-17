Научно-исследовательские академические каникулы – новый формат образовательного отдыха

Общество
17 декабря 2021

Состояние питания населения, качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов являются факторами, имеющими важнейшее значение для сохранения и укрепления здоровья населения. В последние годы уделяется особое внимание здоровому питанию, составляющей которого является и безопасность продуктов питания — биологическая, химическая и радиационная. Воспитывать здоровые пищевые привычки у подрастающего поколения и объяснять значимость правильного питания – задача взрослых.

Учитывая актуальность данного вопроса была разработана программа дополнительного образования для школьников города Москвы. В программе приняли участие более 200 школьников столицы.

Программа была реализована в формате лекций с учёными университета, познавательными мастер-классами, лабораторными работами и встречами с ведущими специалистами отрасли.

24 декабря мы открываем набор на научно-академические каникулы 2022 года. Участие бесплатное в рамках городского проекта «Академический класс в московской школе». Запись по телефону +7-915-007-14-70

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