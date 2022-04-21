Навстречу клиентам в сложный период идет .masterhost

Один из первых хостинг-провайдеров в России гарантирует отказ от повышения цен на базовые услуги и дарит скидку 20% на аренду типовых конфигураций серверов, чтобы сложный период открыл перед пользователями новые возможности и горизонты.

В непростые времена особенно важно проявлять лояльность и сплоченность, считают в команде одного из лидеров российского рынка хостинга и регистрации доменных имен – .masterhost.

В компании подчеркивают, что за 20 лет непрерывной работы и коллектив, и клиенты стали свидетелями множества подчас сложных и даже тяжелых событий, происходящих в мире. Позади остались крах доткомов, мировой экономический кризис и другие эпохальные события. Именно поэтому в .masterhost точно знают: трудности закаляют, делают сильней и могут стать точкой роста.

На фоне санкций и ухода зарубежных игроков с отечественного рынка наблюдается значительный рост цен (+ 50-60%) на облачные услуги хостинга. А это, в свою очередь, приводит к дополнительным затратам на содержание IT-инфраструктур.

Вопреки всему этому с целью поддержки клиентов .masterhost запускает акцию «Cheap’n’Deal» под лозунгом «Серверы спешат на помощь». В рамках этой активности любой желающий может арендовать серверы типовых конфигураций HP и Supermicro E3 со скидкой 20%. Это существенная экономия и гарантия надежности для Ваших проектов.

А главное – несмотря на нестабильную финансовую ситуацию в .masterhost приняли решение о фиксации цен на базовые категории услуг:

• Виртуальный UNIX-хостинг.

• VPS-хостинг на базе виртуализации KVM (AMD EPYC).

• Регистрация и продление доменов в зонах .RU/. РФ.

Для клиентов, нуждающихся в переносе сайтов и инфраструктуры из иностранных ЦОДов и облаков, команда .masterhost предлагает помощь в миграции и бесплатный перенос Ваших проектов на обслуживание в современный дата-центр, соответствующий классу надежности TIER III и находящийся на территории Российской Федерации.

Вместе – мы справимся, уверены в .masterhost. И на словах в компании явно не останавливаются, подтверждая свои намерения решительными действиями в поддержку пользователей.