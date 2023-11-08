Nayo Biotechnology представит на выставке Medica 2023 новый продукт A8 Pro   

Компания Nayo Biotechnology, специализирующаяся на автоматизации в области медико-биологических наук, примет участие в предстоящей Международной выставке медицинского оборудования MEDICA 2023, которая пройдет в Дюссельдорфе (Германия). Это станет особенным событием для компании, поскольку на выставке она с гордостью представит свой новый продукт — полностью автоматизированную лабораторную рабочую станцию для работы с жидкостями A8 Pro.

Полностью автоматизированная лабораторная рабочая станция для работы с жидкостями A8 Pro представляет собой новейшее достижение в области современных решений для автоматизации лабораторий от Nayo Biotechnology. Это революционный продукт, специально разработанный для удовлетворения нужд исследований в области медико-биологических наук и клинической диагностики, значительно повышает эффективность и надежность лабораторных процессов. Ключевые характеристики A8 Pro:

Отличные характеристики при работе с жидкостями. В рабочей станции A8 Pro применена защищенная патентом конструкция уплотнения, которая значительно продлевает срок службы прибора при работе с жидкостями, обеспечивая точную и аккуратную передачу жидкостей. Это усовершенствование обеспечивает более длительную и надежную работу прибора.

Гибкость настройки. Рабочая станция A8 Pro обладает гибкими возможностями конфигурирования, позволяющими настраивать прибор в соответствии с потребностями клиента, будь то размер устройства или интеграция внутренних модулей. Эта особенность помогает A8 Pro легче адаптироваться к различным сценариям применения и удовлетворять различные требования клиентов.

Удобство применения. Прибор оснащен сенсорным экраном и кнопками управления «в одно касание». Благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу и легкости управления рабочая станция A8 Pro проста в использовании, для работы на ней не требуется длительного обучения. Запуск процессов одним нажатием кнопки ощутимо повышает эффективность работы лаборатории.

Выставка MEDICA пройдет в Дюссельдорфе (Германия) с 13 по 16 ноября 2023 года. Приглашаем посетителей выставки посетить стенд компании Nayo Biotechnology под номером 3H14-7, где можно будет получить информацию из первых рук и оценить безграничный потенциал A8 PRO. На выставке MEDICA 2023 компания Nayo Biotechnology продемонстрирует синергию инновационных технологий с превосходным качеством как результат сотрудничества во имя лучшего будущее.