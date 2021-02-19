Названы 5 победителей кейс-чемпионата для поставщиков РТС-тендер

18 февраля 2021 года в 15:00 (МСК) в прямом эфире были названы имена 5 победителей кейс-чемпионата «Успешные стратегии для поставщиков».

Ими стали:

ИП Глушаков Н.Н. ИП Сокка П.А., входит в группу компаний «Виринея спецодежда» ИП Казаков Д.В ООО «Группа компаний «Гулливер-Сервис» ООО «Элекрострой»

Победителей поздравил генеральный директор РТС-тендер Владимир Лишенков:

«Уважаемые победители, теперь я могу смело называть вас именно так. Я поздравляю вас с этой очередной победой, ведь закупочная отрасль учит нас именно побеждать – госконтракты заключаются с победителями. В этом смысле пусть ваша конкурсная победа станет символичной и даст старт новым бизнес-успехам. Для этого у вас будут необходимые инструменты – ваши заслуженные призы.

От имени площадки хочу сказать о важности для нас такого направления как работа с поставщиками. Есть старый стереотип, что площадки для госзаказа не сильно клиентоориентированные. Я хочу заверить вас, что это давно в прошлом. Мы ценим всех наших клиентов. Для вас мы разрабатываем специальные сервисы, которые помогают эффективно искать закупки, участвовать в них, избегая ошибок. Мы всегда максимально открыты и справедливой критике, и похвале. Если возникают вопросы, мы всегда готовы пояснять и разбираться вместе с вами. Для этого работает служба клиентской поддержки, корпоративные социальные сети. Без поставщиков был бы потерян весь смысл закупочной отрасли, поэтому вы выполняете очень важную миссию.

На примере наших электронных магазинов ЗМО в последнее время мы видим высокий интерес к малым закупкам как со стороны заказчиков, так и со стороны поставщиков. Это действительно перспективная ниша, потому что обеим сторонам закупочного процесса интересна скорость и доступность процедуры. Так что используйте эту подсказку, пробуйте.

Нам нравится наблюдать за развитием клиентских путей в закупках: как поставщики, которые приходят в коммерческий сегмент на РТС-маркет, проходя некий путь, потом уверенно переходят в сегмент закупок госкомпаний и госкорпораций по 223-ФЗ, потом в государственные закупки, параллельно осваивая имущественные торги для личных целей. Мы видим свою роль в том, чтобы, создавать для вас новое качество предложения, новое удобство и новый опыт.

В завершение хочу сказать, что все ваши истории успеха – разные, но все они – про сам успех и про ваши дальнейшие перспективы. Мы счастливы, что являемся частью этого успеха. Удачи вам во всех ваших начинаниях».

В прямом эфире смогли принять участие представители двух компаний-победителей, они немного рассказали о себе и о своем решении принять участие в конкурсе площадки РТС-тендер.