Названы главные технологические компетенции руководителя в промышленности

Промышленность перестала быть царством “железа” и интуиции мастера. Чтобы завод не проиграл в гонке эффективности, управленцу сегодня нужно разбираться в дополненной реальности, машинном обучении и роботизации, но без фанатизма. Алексей Флоринский, генеральный директор компании SimbirSoft, назвал ключевые навыки руководителя, которые экономят деньги и предотвращают хаос.

Если раньше заводы соревновались мощностью станков, то теперь преимущество у тех, кто быстрее настраивает ИТ-инфраструктуру и гибко работает с данными. Одних классических управленческих навыков становится мало. По словам эксперта, руководителю вовсе не нужно уметь программировать, но понимать, где технология дает измеримый результат — обязательно. Например, дополненная реальность уже позволяет инженеру через смартфон в цехе увидеть, как новый станок впишется в пространство. Время согласования сокращается на 30%, число выездов падает на 22%, а операционные затраты на этапе подготовки — на 17%.

Не менее важна работа с данными. Машинное обучение анализирует вибрацию, температуру подшипников и качество продукции, выдавая мастеру готовые сигналы: “обратите внимание на станок номер пять”. Это предотвращает до 80% инцидентов при точности обнаружения аномалий 98%. Однако, подчёркивает Флоринский, данные не заменяют мастера, а лишь дают ему новую информацию. Задача руководителя — сделать опытного специалиста соавтором изменений.

Что касается искусственного интеллекта, он уже перестал быть модной игрушкой. Но эксперт советует не гнаться за хайпом, а найти одно узкое место, где ошибка стоит дорого или объем данных слишком велик для человека, попробовать ИИ там и только потом масштабировать.

“Руководитель завода в 2026 году не обязан быть программистом. Но он должен понимать, где дополненная реальность, роботизация или ИИ принесут реальную пользу, а где просто съедят бюджет. Глубинные технические знания не нужны, зато нужно умение вовремя заметить, что оборудование пора менять. И самое важное — сохранять привычный уклад для мастеров, делать их соавторами изменений, а не заложниками “цифры”. Технологии меняются быстрее, чем заводы успевают к этому привыкнуть, и именно способность принимать решения в такой нестабильной среде становится главной компетенцией”, — подводит итог Алексей Флоринский.