Названы лауреаты отборочных туров II Всероссийского вокального конкурса «НОВЫЕ ОГНИ»

29 октября начался II сезон Всероссийского вокального конкурса «НОВЫЕ ОГНИ» — самого масштабного вокального конкурса по городам России.

29 и 31 октября региональные отборочные туры прошли в Краснодаре и Новороссийске. Организатором конкурса является ООО «НОВЫЕ ОГНИ» (г. Москва) в лице генерального директора – шоумена и продюсера Романа Огнева.

В жюри конкурса вошли: певица Юлия Лебеда, певица Наталья Соловей, педагог по вокалу высшей категории Академии Игоря Крутого Лилия Каяниди и заслуженный работник культуры Кубани Камышникова Ирина Владимировна.

Лауреатами I степени стали:

Г.Краснодар: Алисия Шепелева (г.Краснодар) , Алиса Семиволос (СДА «Калейдоскоп г. Новороссийск»), Яромир Бакеев (ДШИ №2 г. Краснодар), Валерия Пелипенко (арт. Студия Веры Зудиной), ансамбль «ПИНКОД», трио (Дарья Кондрахина, Елизавета Хартукова, Валерия Миненко – «Территория творчества «ГРАНИ»), Дарья Афанасьева (Арт-студия Веры Зудиной), Елизавета Обогрелова (г. Краснодар).

Г.Новороссийск: ансамбль «ДЭВС Овации» (г.Крымск), Иван Щербаков (HISCO MUSIC), дуэт Марка Костенко и Максима Колосова (Театр песни «Музыкальный проспект»), Стефания Булат (ARS NOVA), Екатерина Хундузиди (муз. Студия «Дебют плюс»), Злата Падалко ( Театр песни «Музыкальный проспект»), Ярослава Щербакова (HISCO MUSIC), Анастасия Бутакова (СДА «Калейдоскоп»), дуэт Алисы Семиволос и Вероники Сердцевой (СДА «Калейдоскоп»), Матвей Кожевников (муз. колл. им Д.Д. Шостаковича), Анжелика Саргсян ( ВЫСОКАЯ НОТА), Дарья Гладченко (ЧИСТЫЙ ЗВУК), дуэт Екатерины Хундузиди и Милы Карповой (муз.ст «Дебют»), Мия Ким ( BLACK ORPHEUS), ансамбль музыкальной студии «HISCO MUSIC», Виктория Лиманская (МБУ ДО ЦРТДЮ г. Крымск), Виктория Козлова (ARS NOVA), Вероника Жилина (ЧИСТЫЙ ЗВУК), Имран Темиев ( муз. колл. им Д.Д. Шостаковича), Юлия Ансимова ( муз. колл. им Д.Д. Шостаковича), Илона Триандафиллиди (муз. колл. им Д.Д. Шостаковича), Ева Остапенко (муз. колл. им Д.Д. Шостаковича), Полина Мирошникова (муз. колл им Д.Д. Шостаковича), Татьяна Тихомирова (МБУК ДК «Варваровка»).

Все лауреаты отборочных туров встретятся на финале конкурса, который состоится в августе 2022 в г. Анапа.

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